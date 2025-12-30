SON DAKİKA: 2026 memur zammı hesabı! 3 farklı memur maaşı tablosu

5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Maaş zamlarının belli olması için sadece aralık ayı verisi kaldı.