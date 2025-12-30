SON DAKİKA: 2026 memur zammı hesabı! 3 farklı memur maaşı tablosu
Memur zammı, polisten doktora kadar milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaşı zammı şimdiden yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrası memura ödenecek zamlı maaşlar belli olacak. Toplu sözleşme anlaşması gereği memurlara 1000 TL seyyanen zam ve yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenecek. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,08 olacak. İşte kesinleşen 5 aylık enflasyon ve enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı….
Giriş Tarihi: 30.12.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 07:05