Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! 4/C, dul ve yetim maaş farkı yatırılıyor! Tabloya bak öğren... İşte hesaplara geçecek rakam
SON DAKİKA! 4/C, dul ve yetim maaş farkı yatırılıyor! Tabloya bak öğren... İşte hesaplara geçecek rakam
Yeni yılda kamu çalışanları ve kamudan emekli olanların alacağı maaşlar belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını ve 14 günlük maaş farklarını alırken, emekli sandığı mensubu 4/C'liler ile dul ve yetim aylığı alanlara zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında maaş farkı ödemesinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki 4/C maaş farkı ne kadar yatırılacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL maaş farkı ödenecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:52