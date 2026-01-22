Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! 4/C, dul ve yetim maaş farkı yatırılıyor! Tabloya bak öğren... İşte hesaplara geçecek rakam

Yeni yılda kamu çalışanları ve kamudan emekli olanların alacağı maaşlar belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını ve 14 günlük maaş farklarını alırken, emekli sandığı mensubu 4/C'liler ile dul ve yetim aylığı alanlara zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında maaş farkı ödemesinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki 4/C maaş farkı ne kadar yatırılacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL maaş farkı ödenecek? İşte ayrıntılar...

Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanları, ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Ancak 5 Ocak'ta 2025 yılına göre maaşlarını alan emekli sandığı mensubu 4/C'li memur emeklileri ile dul ve yetimlere maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği haberi duyurdu.

Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2026 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılına ait ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacak. Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye ise toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek. Ayrıca harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

4-C ZAMLI MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark, yarın hesaplara geçecek.

Memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.

Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.

4/C MAAŞ FARKI HESABI
Görev Fark Miktarı (TL)
Müsteşar 16.332,41
Genel müdür 14.570,16
Memur (lisans) 6.150,12
Öğretmen 7.323,17
Kaymakam 9.911,04
Başkomiser 7.484,88
Polis memuru 7.376,54
Hemşire (Lisans) 7.323,17
Mühendis 7.323,17
İmam-hatip 7.323,17
En düşük aylık 5.099,71
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA KAÇ TL ÖDENECEK?

Emekli Sandığı (4/C) kapsamında dul ve yetim aylığı alanlara memur maaşına yapılan zam oranında artış yapıldı. En düşük memur emeklisi maaşının 27.772 TL'ye yükselmesinin ardından en az dul ve yetim maaşları hisse başına şu şekilde oldu.

  • Hissesi yüzde 75 olanlara 20.829 TL
  • Hissesi yüzde 50 olanlara 13.886 TL
  • Hissesi yüzde 25 olanlara 6.943 TL
En düşük memur maaşına göre emekli sandığı kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar için hisse başına ödeme şu şekilde olacak:

  • Hissesi yüzde 75 olanlara 3.826 TL
  • Hissesi yüzde 50 olanlara 2.551 TL
  • Hissesi yüzde 25 olanlara 1.275 TL
Emekli sandığı dul ve yetim aylığı maaş farkı ödemeleri yaklaşık olarak şu şekilde olacak: