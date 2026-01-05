SON DAKİKA! 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı ne kadar oldu? İşte sosyal yardımlara yapılan zam oranı

MİLYONLAR İÇİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ile Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

6 aylık enflasyon ise yüzde 12,19, enflasyon farkı ise yüzde 6,85 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 18,6 oldu.