SON DAKİKA! 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı ne kadar oldu? İşte sosyal yardımlara yapılan zam oranı

Memur ve emekli maaşının belli olmasının ardından gözler 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi. Hem asgari ücret hem de memur maaşına yapılacak zamma endeksli olan sosyal ve ekonomik destek ödemelerine (SED) zam, Aralık enflasyonu ile kesinleşti. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:27
Milyonların merakla beklediği yeni yılda maaş artışları birer birer belli olmaya devam ediyor. Özel sektörde çalışan milyonlarca çalışan için asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarının yanı sıra 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi.

ASGARİ ÜCRETLE GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

MİLYONLAR İÇİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ile Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

6 aylık enflasyon ise yüzde 12,19, enflasyon farkı ise yüzde 6,85 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 18,6 oldu.

Memur kat sayısı Temmuz ayında 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenmişti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur kat sayısı şu şekilde olması bekleniyor.

Memur Aylık Katsayısı : 1.387987
Taban Aylık Katsayısı: 21.724624
Yan Ödeme Katsayısı : 0.440177

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 TL civarında ödeniyordu. 65 yaş aylığı yeni yılda 6.393 TL olarak ödenmeye devam edecek.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL?

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı, 4.243 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye yükseliyor.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı, 6.363 TL'den yaklaşık 7.655 TL'ye çıkıyor.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı ise
4.303 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye ulaştı.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN YENİ ZAM

Dul ve yetim maaşlarına yeni yılda yapılacak zam da belli oldu.

Aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı, 12.540 TL'den yaklaşık 17.405 TL'ye yükseldi.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı, 8.360 TL'den yaklaşık 11.606 TL'ye çıktı.

Aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı ise 4.180 TL'den yaklaşık 5.803 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı 11 bin 702 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi.

SOSYAL DESTEKLERDE YENİ MAAŞLAR

Çocukların ailelerinden kopmadan, kendi sosyal çevreleri içinde sağlıklı şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), ödemeleri ise şu şekilde oldu:

  • Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592 lira,
  • İlköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 337 liradan 9 bin 889 lira,
  • Ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 893 liradan 10 bin 548 lira,
  • Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 lira
HASTA YARDIMI

Kronik hastalar ve bakıma muhtaç kişilere (Tüberküloz veya SSPE) ödenen maaş 11 bin 702 liradan 13 bin 879 liraya yükselecek.

İşte kalem kalem yeni maaşlar...