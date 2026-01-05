Trend
SON DAKİKA! 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı ne kadar oldu? İşte sosyal yardımlara yapılan zam oranı
Memur ve emekli maaşının belli olmasının ardından gözler 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi. Hem asgari ücret hem de memur maaşına yapılacak zamma endeksli olan sosyal ve ekonomik destek ödemelerine (SED) zam, Aralık enflasyonu ile kesinleşti. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:27