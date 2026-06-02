SON DAKİKA | ABD-İran hattı gerildi, altın düşüşe geçti: Petrolde sert yükseliş
İran ve ABD'nin görüşmeleri askıya alması petrol ve altın fiyatlarında tabloyu değiştirdi. Altın fiyatları spot piyasalarda 4 bin 500 doların altına kadar geriledi. Washington ve Tahran arasındaki görüşmelerin tıkanması yeniden enflasyon endişelerini körüklerken yüksek faiz beklentilerini artırdı. Petrol fiyatlarında yüzde 4'ün üzerinde bir sıçrama yaşandı. Küresel piyasalardaki fiyatlamalar yurt içinde gram altın fiyatlarını da etkiledi. İşte tüm piyasalardaki son durum…
Giriş Tarihi: 02.06.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 08:13