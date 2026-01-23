Trend
SON DAKİKA | Altın ithalatındaki akılalmaz oyun! Külçe altın yerine farklı materyaller gösterdiler
Son dakika haberi: Maliye Bakanlığı müfettişleri, Türkiye'nin altın ithalatında yıllardır süregelen organize bir vergi kaçakçılığı şebekesini çökertti. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bulgular şok edici: İthalatçı firmalar, gümrük beyannamelerinde külçe altın yerine farklı materyaller göstererek sistemi aldatmaya çalışmış.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:32