SON DAKİKA | Altın ithalatındaki akılalmaz oyun! Külçe altın yerine farklı materyaller gösterdiler

AYARI DÜŞÜRDÜLER



Rapordaki bir diğer çarpıcı detay ise "ayar manipülasyonu" oldu. Bazı firmaların altın ayarını 24 ayar yerine 22 ayarmış gibi düşük göstererek gümrük kıymetini aşağı çektiği, bu sayede vergi yükümlülüklerini azalttığı belirlendi. Müfettişler, bu işlemlerin ticari teamüllerle açıklanamayacak düzeyde olduğunu ve dış ticaret rejimine karşı "planlı ve örgütlü" bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.