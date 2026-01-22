Trend
SON DAKİKA: Altın ve gümüş düşüşe geçti! Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı: 500 dolarlık fark dikkat çekti
Altın ve gümüş piyasalarındaki hızlı yükseliş ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yaptığı konuşma sonrası yerini geri çekilmeye bıraktı. Altın fiyatları yüzde 1'den fazla düşerken gümüş fiyatı rekor seviyeden geri döndü. Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Dünya ekonomisine yön veren önemli finans kurumu Goldman Sachs altın fiyatı tahminini 500 dolar yükseltti. Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını bugün kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:00