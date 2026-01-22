SON DAKİKA: Altın ve gümüş düşüşe geçti! Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı: 500 dolarlık fark dikkat çekti

Banka, özellikle yatırımcıların korelasyon risklerini, jeopolitik belirsizliği ve küresel enflasyon düşüşünün kalıcılığını yeniden değerlendirdiği bir ortamın söz konusu olduğunu ifade etti. 2026 yılında merkez bankası alımlarının ortalama 60 ton olacağını tahmin eden Goldman, bunun büyük ölçüde gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının rezervlerini altına doğru yapısal çeşitlendirmeye devam etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.