Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Altın ve gümüş düşüşe geçti! Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı: 500 dolarlık fark dikkat çekti

Altın ve gümüş piyasalarındaki hızlı yükseliş ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yaptığı konuşma sonrası yerini geri çekilmeye bıraktı. Altın fiyatları yüzde 1'den fazla düşerken gümüş fiyatı rekor seviyeden geri döndü. Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Dünya ekonomisine yön veren önemli finans kurumu Goldman Sachs altın fiyatı tahminini 500 dolar yükseltti. Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını bugün kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:00
Altın ve gümüş ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerini Grönland konusunda tehdit etmesi değerli metallerin rekor seviyeleri test etmesini destekledi. Trump'ın dün Davos'ta yaptığı açıklamaların tansiyonu düşürmesiyle altın ve gümüş için geri çekilme başladı. Gram altın, Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını bugün kaç TL oldu? İşte Goldman'dan altın fiyatı tahmini….

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Ons altın 5 bin lira seviyesine yaklaşmasının ardından perşembe günü yüzde 1'den fazla geri çekilme ile 4 bin 780 dolar seviyelerini gördü. Trump'ın Grönland konusunda Avrupa ülkelerini tehdit etmekten geri adım atması değerli metallerde yükseliş eğilimini dizginledi. Trump, Arktik adası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek daha ılımlı bir yaklaşım sergiledi.

Öte yandan seçime gitmeye hazırlanan Japonya'da devlet tahvilleri sert satış yedi. Bu gelişme güvenli liman alımlarını desteklerken ABD PCE enflasyon raporu bekleniyor.

GÜMÜŞ REKOR SEVİYELERDEN GERİ DÖNDÜ

Gümüş fiyatı, perşembe günü rekor seviyelerden geri döndükten 92 dolara geriledi. Gümüş fiyatları da altın gibi Trump'ın konuşmalarından etkilendi. Geri çekilmeye rağmen küresel arz açığının dördüncü yıl üst üste devam etmesi, talep yönünü canlı tuttu. Gümüşün gram fiyatı 130 TL seviyelerinde devam ediyor.

TAHMİNİNİ 500 DOLAR ARTIRDI

Öte yandan Goldmand Sachs, altın tahminini 500 dolar artırdı. Banka aralık 2026 altın tahminini 5.400 dolar/ons'a yükseltti. Merkez bankalarının 2026 yılında ortalama 60 ton alım yapması bekleniyor. Özel sektör alımları da kararı destekledi. Goldman Sachs son güncellemesinde, özel sektörün altına yönelik çeşitlendirmesinin artacağını belirtti.

Banka, özellikle yatırımcıların korelasyon risklerini, jeopolitik belirsizliği ve küresel enflasyon düşüşünün kalıcılığını yeniden değerlendirdiği bir ortamın söz konusu olduğunu ifade etti. 2026 yılında merkez bankası alımlarının ortalama 60 ton olacağını tahmin eden Goldman, bunun büyük ölçüde gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının rezervlerini altına doğru yapısal çeşitlendirmeye devam etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.684,04

SATIŞ: 6.684,83

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.087,00

SATIŞ: 11.193,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.083,68

SATIŞ: 44.949,02

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.211,00

SATIŞ: 44.597,00