Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Annelere en az 123 bin 312 TL! Resmi Gazete tarihi belli oldu, Bakan Göktaş duyurdu

SON DAKİKA! Annelere en az 123 bin 312 TL! Resmi Gazete tarihi belli oldu, Bakan Göktaş duyurdu

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına yükseldi. Meclis'te onaylanan karar için Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi açıkladı. Geriye dönük de uygulanacak düzenlemeyle anneler bu süre zarfında en az 123 bin 312 lira yatırılacak. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2026 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 12:46
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı. Meclis'te kabul edilen yasa için gözler Resmi Gazete'deydi. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi açıkladı.

Meclis'te sorulara cevap veren Bakan Göktaş, "Doğum iznine ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.

Aynı zamanda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bakan Göktaş, bugün itibarıyla nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

İZİN SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLARA EK SÜRE VERİLECEK

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. Böylece bu anneler içinde süre 4 aydan 60 aya çıkmış olacak.

Peki çalışan annelerin doğum izni ödemesi nasıl hesaplanıyor? İşte ayrıntılar...

SGK'ya bağlı çalışan anneler için doğum izni ödemesi, analık geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında yapılıyor. Rapor parası olarak da bilinen ödeme son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. En düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere ödenecek rapor parası da artacak. Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca annelerin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu rakam brüt maaşa göre daha da artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.

MEMUR ANNELER NE KADAR ALACAK?

Devlet memurları için maaş ödemesi, doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam ediyor. Ek ders veya fazla mesai ödemeleri hariç, maaş kesintisi yapılmıyor. Yani bu durumda, yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL yatırılacak.

BABALAR İZİN SÜRESİNCE NE KADAR ALACAK?

Babalar için 10 günlük izin süresince herhangi bir maaş kesintisi yapılmıyor. Bu süre zarfında çalışan baba, herhangi bir kesinti yaşamadan maaşını aynen almaya devam edecek.

Kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

1- DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN UZATILMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- YASAYLA, KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOĞUM İZNİ