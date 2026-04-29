SON DAKİKA! Annelere en az 123 bin 312 TL! Resmi Gazete tarihi belli oldu, Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere ödenecek rapor parası da artacak. Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca annelerin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu rakam brüt maaşa göre daha da artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.