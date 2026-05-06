SON DAKİKA | Araç ekspertiz raporlarında yeni dönem! Kurallar değişti: Zorunluluk geliyor

Son dakika haberi: Araç alım-satımı sırasında vatandaşların sıklıkla başvurdukları araç eksperleri kayıt altına alınıyor. Ticaret Bakanlığı, hazırladığı düzenleme ile ekspertiz hizmetlerini ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuştururken, bakanlık bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak.

ANKARA
Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 07:40
Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamada otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği anlatıldı.

Bu kapsamda, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, ekspertiz sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" çalışmaları tamamlanarak kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile, ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulacak.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. Ekspertizlerin mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek.

TAŞIT EKSPERTİZ BİLGİ SİSTEMİ

Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabilmekteydi.

Yeni düzenleme ile sektördeki sorunları gidermek amacıyla, Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak.

Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca, vatandaşlar rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.

MADDİ KUSURDAN SORUMLU OLACAKLAR

Yeni düzenleme ile işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumlulukları da açıklığa kavuşturulacak. Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek.

Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacak. Vatandaşlar, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak.

Raporlar "Ortak Dil" standardı ile Türkiye'nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ekspertiz işletmeleri bakanlık tarafından denetlenecek ve bu işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.

