SON DAKİKA | Araç ekspertiz raporlarında yeni dönem! Kurallar değişti: Zorunluluk geliyor
Son dakika haberi: Araç alım-satımı sırasında vatandaşların sıklıkla başvurdukları araç eksperleri kayıt altına alınıyor. Ticaret Bakanlığı, hazırladığı düzenleme ile ekspertiz hizmetlerini ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuştururken, bakanlık bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak.
Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 07:40