Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu pazartesi günü enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 18,60 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar genelgesini imzaladı. Böylelikle memur maaş zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti kesinleşmiş oldu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:47
SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, aylık TÜFE 0,89 olurken yıllık yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından memur zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Milyonları ilgilendiren genelge ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Memur maaşları yeni enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammına göre, yüzde 18,60 olarak hesaplandı.

  • Toplam enflasyon: %12.19
  • 6 aylık enflasyon farkı: %6.85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %18.60

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI DEĞİŞTİ

Kıdem tazminatı taban tutarı asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla 26 bin TL olurken memur katsayısına göre belirlenen tavan ücret 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Memur zamlarına göre değişen bir başka ödeme ise bedelli askerlik ücretleri oldu. 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte Bedelli askerlik ücreti artış gösterdi. Buna göre yeni yılda bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL olarak belirlendi..

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ZAM

Öte yandan sözleşmeli personel tavan ve taban ücretleri memur zammına denk olacak şekilde yüzde 18,60 oldu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1,387871 şeklinde hesaplandı. Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 22,722793; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,440141 oldu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti
SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti