SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Memur zamlarına göre değişen bir başka ödeme ise bedelli askerlik ücretleri oldu. 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte Bedelli askerlik ücreti artış gösterdi. Buna göre yeni yılda bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL olarak belirlendi..