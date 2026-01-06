Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti
SON DAKİKA: Bakan Şimşek imzayı attı: Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Türkiye İstatistik Kurumu pazartesi günü enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 18,60 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar genelgesini imzaladı. Böylelikle memur maaş zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti kesinleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:47