Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Bakırda tarihi rekor: 13 bin doları aştı!

Bakır, ton fiyatında 13 bin doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi görürken yükseliş trendini güçlü şekilde sürdürdü.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:32
Bakır fiyatları, ton başına 13 bin doları ilk kez aşarak yükselişini hız kesmeden sürdürdü.

ABD'ye yönelik metal sevkiyatında yeniden artan talep, yatırımcıların piyasaya ilgisini artırdı.

Pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan bakır, Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,5 daha yükselerek ton başına 13.187 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Kasım ortasından bu yana fiyatlardaki toplam artış yüzde 20'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olası ithalat tarifeleri nedeniyle ABD'de bakır fiyatları, LME'ye göre kalıcı şekilde daha yüksek işlem görmeye başladı.

Söz konusu durum, küresel arzda sıkıntı yaşanabileceği endişesini artırırken, veri merkezlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş kullanım alanı olan bakıra yönelik yatırım iştahını da destekledi.

BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, ABD'de stoklardaki tarihi artışın hâlâ küresel bakır fiyatlarını yönlendiren temel etken olduğunu vurguladı.

Marex'ten kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro ise, Şili'deki Mantoverde madeninde süren grevin piyasada spekülatif işlemleri tetiklediğine dikkat çekti.