SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti 2026 belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık ve yıllık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre 2026 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu. MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU? Enflasyon verilerine göre, memura kümülatif zam yüzde 18,60 oldu. • Toplam enflasyon: %12.19 2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Memur zammı artışlarına göre 2026 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu.