SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti 2026 belli oldu

Bedelli askerlik ücreti memur zammı artış oranına paralel olarak değişti. 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:44
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık ve yıllık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre 2026 bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon verilerine göre, memura kümülatif zam yüzde 18,60 oldu.

• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18.60

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur zammı artışlarına göre 2026 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu.