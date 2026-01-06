SON DAKİKA: Borsa İstanbul neden rekor kırdı? Hangi sektörler ön plana çıktı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,15 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,31 ile tekstil deri oldu. Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.