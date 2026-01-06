Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Borsa İstanbul neden rekor kırdı? Hangi sektörler ön plana çıktı?

SON DAKİKA: Borsa İstanbul neden rekor kırdı? Hangi sektörler ön plana çıktı?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün 11 bin 643 seviyelerine yükselerek tarihi zirvelere ulaştı. Borsa küresel gelişmelere de bağlı olarak haftanın ilk işlem gününde alım iştahının artmasının ardından yüzde 1,77 yükselerek günü rekor seviyelerde kapattı. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları sonrası tahvil faizlerinde son durum belli oldu. İşte piyasalardaki son gelişmeler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
AA
Giriş Tarihi: 06.01.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:04
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından tutuklanması sonrasında tüm dünya piyasaları yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aralık ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrası Borsa İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. Hangi sektörler ön plana çıktı? İşte detaylar…

BORSADA REKOR SEVİYELER

BIST 100 haftanın ilk işlem günü olan pazartesi 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü. Yeni günde yüksek alım iştahının dikkat çektiği endeks, %1,77 yükselerek, 11.702 seviyesinden günü tamamlandı. Küresel gelişmelere paralel olarak savunma hisselerinde ve madencilik hisselerinde alımlar dikkat çekti.

SALI GÜNÜ YENİ REKOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,15 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,31 ile tekstil deri oldu. Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine de ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin, yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankasına ilişkin (Fed) faiz indirim beklentileriyle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş nisan ayından bu yana piyasaları desteklemeye devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

BORSA İSTANBUL REKORUNU ENFLASYON TETİKLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu dün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30,89 aylık enflasyon verileri ise yüzde 0,89 oldu. Piyasalar aylık enflasyonun yüzde 0,96 seviyelerinde gelmesini bekliyordu.

Öte yandan özel kapsamlı TÜFE göstergesi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Öte yandan tahvil faizleri enflasyon oranlarının açıklanmasından önce düşüşe geçti. 2 yıllık tahviller yüzde 37'nin altına kadar geriledi. 5 yılık tahviller 33,11 seviyelerinde bulunurken 10 yıllık faizler yüzde 29,00 seviyelerinde seyrediyor.