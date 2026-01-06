SON DAKİKA: Borsa İstanbul neden rekor kırdı? Hangi sektörler ön plana çıktı?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün 11 bin 643 seviyelerine yükselerek tarihi zirvelere ulaştı. Borsa küresel gelişmelere de bağlı olarak haftanın ilk işlem gününde alım iştahının artmasının ardından yüzde 1,77 yükselerek günü rekor seviyelerde kapattı. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları sonrası tahvil faizlerinde son durum belli oldu. İşte piyasalardaki son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 06.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:04