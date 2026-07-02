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SON DAKİKA | EMEKLİ PROMOSYONU TEMMUZ 2026: Bankalar kampanyalarını güncelledi: İşte en yüksek promosyonu veren banka...
SON DAKİKA | EMEKLİ PROMOSYONU TEMMUZ 2026: Bankalar kampanyalarını güncelledi: İşte en yüksek promosyonu veren banka...
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaş zammı öncesinde bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, yeni emekli müşteri kazanmak amacıyla sundukları nakit promosyonları önemli ölçüde artırarak 30 bin TL sınırını aştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:33