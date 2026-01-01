Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Emekli zammı için hesaplar sil baştan! İşte 16.881, 18.000, 20.000 TL alanlara yeni tablo

Son dakika emekli maaşına zam haberi... Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına çevrildi. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler yeni yılda maaşlarının belli olmasına günler kaldı. Bugüne kadar 4 ayrı hesaplama yapılırken, ekonomistlerin enflasyon beklentileri maaş tablosunu değiştirdi. Peki 16.881 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:14
Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasına sayılı süre kaldı. Zam maratonu Ocak ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle son bulacak. 5 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 19 bin lira civarına yükselmesi için çalışmalar başlarken, ekonomistlerin enflasyon tahmini zam hesaplamalarını değiştirdi.

İşte emekli maaşı 2026 için masadaki 5 senaryo...

EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN YENİ ORAN

Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı. Bugüne kadar 4 farklı senaryo masadayken, Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 32 ekonomistin yıl sonu enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için yeni ipucu verdi.

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından 5 Ocak'ta açıklanan verilerle belli olacak. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

1. SENARYO

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.

2. SENARYO

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon 31,17 olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,42 olarak gerçekleşecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

4. SENARYO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.

Buna göre 6 aylık enflasyon 11,42 olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

5. SENARYO

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik enflasyon beklentisine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 olacak, yüzde 1,24 olması halinde ise toplam zam oranı yüzde 12,58'e çıkacak.

Ekonomistlerin beklentisine göre en düşük emekli maaşı en az 18,874 TL 65 kuruş, en çok ise 19 bin 4 TL 63 kuruş olacak.

İşte 5 zam oranına göre emekli maaşları için en düşük ve en yüksek rakamlar...