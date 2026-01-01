SON DAKİKA | Emekli zammı için hesaplar sil baştan! İşte 16.881, 18.000, 20.000 TL alanlara yeni tablo

Son dakika emekli maaşına zam haberi... Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına çevrildi. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler yeni yılda maaşlarının belli olmasına günler kaldı. Bugüne kadar 4 ayrı hesaplama yapılırken, ekonomistlerin enflasyon beklentileri maaş tablosunu değiştirdi. Peki 16.881 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...