SON DAKİKA | Emekliye 20 bin TL düzenlemesi: İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi…

Son dakika 2026 emekli zammı… Emekliler için yılın ilk önemli düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaştı ve en düşük emekli maaşı 20.000 TL seviyesine yükseltildi. Memur emeklilerinin maaş farkları hesaplara yatırılmayaa başlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Resmi Gazete'de yayımlanacak karara odaklandı. Halihazırda 16.881 TL alan emekliler, 3.119 TL'lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşına dair kulislerde konuşulan rakamlar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler…