SON DAKİKA | Emekliye 20 bin TL düzenlemesi: İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi…

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutar, 2026 yılı itibarıyla 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle bu sayının 4 milyon 917 bine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu artışın bütçeye yıllık maliyetinin ise toplam 110,2 milyar TL olacağı hesaplandı.