Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Emekliye 20 bin TL düzenlemesi: İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi…

SON DAKİKA | Emekliye 20 bin TL düzenlemesi: İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi…

Son dakika 2026 emekli zammı… Emekliler için yılın ilk önemli düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaştı ve en düşük emekli maaşı 20.000 TL seviyesine yükseltildi. Memur emeklilerinin maaş farkları hesaplara yatırılmayaa başlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Resmi Gazete'de yayımlanacak karara odaklandı. Halihazırda 16.881 TL alan emekliler, 3.119 TL'lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşına dair kulislerde konuşulan rakamlar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. İşte sürece ilişkin tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 26.01.2026 06:38
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni yıl düzenlemesiyle en düşük emekli maaşı netleşti. 2025'te 16.881 TL olarak uygulanan taban aylık, refah payı eklenerek 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu artışı içeren yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar TBMM'de tamamlandı.

Şimdi gözler, 3.119 TL'lik maaş farkının ödenmesi için Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Emekliler ödeme takvimini merakla beklerken, 2026 yılında devreye alınması planlanan bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı uygulamalarının da emeklilerin gelirini desteklemesi bekleniyor. İşte tüm detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Yüzde 12,19'luk artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.939 TL seviyesine çıkacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları çerçevesinde artırılsın" yönündeki talimatı sonrası hükümet yeni bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ve en düşük maaşın 20.000 TL'ye yükseltilmesini öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutar, 2026 yılı itibarıyla 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle bu sayının 4 milyon 917 bine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu artışın bütçeye yıllık maliyetinin ise toplam 110,2 milyar TL olacağı hesaplandı.

Yeni düzenleme, yüzde 12,19'luk artışa rağmen emekli maaşı 20.000 TL seviyesine ulaşmayan ve kök aylığı 17.827 TL'nin altında kalan emeklileri kapsayacak. Tüm maddeleri kabul edilen kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3.119 TL'LİK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında banka ya da PTT hesaplarına aktarılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ocak ayı ödemelerini mevcut tutar olan 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17.827 TL'nin üzerinde olan emeklilere ise yüzde 12,19 oranındaki artış maaşlarına yansıtıldı.

Düzenlemenin yasalaşıp yürürlüğe girmesinin ardından ortaya çıkan 3.119 TL'lik maaş farkının, belirlenecek ayrı bir ödeme takvimi kapsamında hesaplara yatırılması bekleniyor.

TBMM'de kabul edilen düzenlemenin, hafta sonu içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması ve 24–25 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'nin normal ya da mükerrer sayısında yayımlanması öngörülüyor.

Öte yandan ödemelerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda, önümüzdeki hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ocak ayında maaşını 16.881 TL üzerinden eksik alan milyonlarca emekli için fark ödemelerinin, aşağıdaki takvim çerçevesinde yapılması bekleniyor:

  • 24–25 Ocak: Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlük sürecinin başlaması
  • 26 Ocak ve sonrası: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödeme planını açıklamasının ardından maaş farklarının hesaplara yatırılmaya başlanması
  • Kök maaşı 12.000 TL olanlar: 8.000 TL Hazine desteğiyle aylık ödeme 20.000 TL'ye tamamlanacak.
  • Kök maaşı 15.000 TL olanlar: 5.000 TL destek alarak maaşları 20.000 TL seviyesine çıkarılacak.
  • Kök maaşı 18.000 TL olanlar: 2.000 TL ek destekle toplam aylık tutar 20.000 TL olacak.

İşte SSK/BAĞ-KUR KÖK MAAŞ HESABI...