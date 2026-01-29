SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bine yükseldi. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyetinin ise 110,2 milyar TL olduğu hesaplandı.

Uygulama, yüzde 12,19'luk artışa rağmen maaşı 20 bin TL'nin altında kalan ve kök aylığı 17 bin 827 TL'nin altında olan emeklileri kapsayacak.