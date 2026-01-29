SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Emeklilere yönelik yılın ilk kapsamlı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Buna göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 bin 119 TL'lik maaş farkının ödenmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Taban aylık artışının ardından emekliler şimdi de bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zam ile bu yıl hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı düzenlemesine odaklandı. Her iki başlığın da milyonlarca emekliyi rahatlatacak nitelikte olduğu belirtilirken, kulislerde konuşulan rakamlar heyecan yarattı. Peki, 16 bin 881 TL maaş alan emeklilerin fark ödemesi ne zaman yapılacak? Zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, vatandaşlık maaşı neleri değiştirecek? İşte merak edilen detaylar…