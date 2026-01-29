Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Emeklilere yönelik yılın ilk kapsamlı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Buna göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 bin 119 TL'lik maaş farkının ödenmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Taban aylık artışının ardından emekliler şimdi de bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zam ile bu yıl hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı düzenlemesine odaklandı. Her iki başlığın da milyonlarca emekliyi rahatlatacak nitelikte olduğu belirtilirken, kulislerde konuşulan rakamlar heyecan yarattı. Peki, 16 bin 881 TL maaş alan emeklilerin fark ödemesi ne zaman yapılacak? Zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, vatandaşlık maaşı neleri değiştirecek? İşte merak edilen detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:01
SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Yeni yılda milyonları ilgilendiren en düşük emekli maaşı netleşti. 2025'te 16 bin 881 TL olarak uygulanan taban emekli aylığının, refah payı eklenerek 20 bin TL'ye yükseltilmesine yönelik yasal düzenleme TBMM'de tamamlandı. Bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, devlet memurlarının adaylık sürecinden trafik denetimlerine birçok alanda yeni düzenlemeye gidilirken, en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Emekliler ödeme takvimini merakla beklerken, 2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen bayram ikramiyesi artışı ve vatandaşlık maaşı düzenlemesi de şimdiden gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

En düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon verilerine göre artırılması durumunda 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye çıkacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları çerçevesinde artırılsın" talimatı doğrultusunda taban aylığa yüzde 18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bine yükseldi. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyetinin ise 110,2 milyar TL olduğu hesaplandı.

Uygulama, yüzde 12,19'luk artışa rağmen maaşı 20 bin TL'nin altında kalan ve kök aylığı 17 bin 827 TL'nin altında olan emeklileri kapsayacak.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, devlet memurlarının adaylık sürecinden trafik denetimlerine birçok alanda yeni düzenlemeye gidilirken, en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

3 BİN 119 TL'LİK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında banka ya da PTT hesaplarına aktarılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ocak ayı maaşlarını 16 bin 881 TL üzerinden aldı. Kök aylığı 17 bin 827 TL'nin üzerinde olan emeklilere ise yalnızca yüzde 12,19'luk artış yansıtıldı.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından oluşan 3 bin 119 TL'lik maaş farkının, belirlenecek ayrı bir ödeme takvimiyle emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, devlet memurlarının adaylık sürecinden trafik denetimlerine birçok alanda yeni düzenlemeye gidilirken, en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi.

Maaş farkı ödemelerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Ocak ayında maaşını 16 bin 881 TL üzerinden eksik alan milyonlarca emekli için fark ödemelerinin şu süreç doğrultusunda yapılması bekleniyor:

  • Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödeme takvimini açıklamasının ardından maaş farklarının emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanması
SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında, maaş farkı ödemelerinin aşağıdaki takvime göre yapılması öngörülüyor:

  • 1. gün: Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olan emekliler
  • 2. gün: Tahsis numarasının son hanesi 3, 1, 8 ve 6 olan emekliler
  • 3. gün: Tahsis numarasının son hanesi 4, 2 ve 0 olanlar ile Bağ-Kur emeklileri
SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

KİM, NE KADAR ALACAK?

Mevcut uygulamada kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir emekli, yüzde 12,19'luk artışla yaklaşık 9 bin 985 TL aylık alacaktı. Yeni düzenleme kapsamında bu tutar, Hazine tarafından sağlanacak destekle 20 bin TL'ye yükseltilecek. Bu grupta Hazine katkısı yüzde 100'ün üzerine çıkacak.

Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli için Hazine desteği 10 bin TL seviyesinde olacak. Kök maaşı 15 bin TL olanlara 5 bin TL, 17 bin 827 TL olanlara ise 2 bin 173 TL tutarında destek sağlanacak.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…
  • Kök maaşı 12 bin TL olanlar: 8 bin TL Hazine desteğiyle aylık 20 bin TL'ye ulaşacak.
  • Kök maaşı 15 bin TL olanlar: 5 bin TL destek alarak maaşı 20 bin TL'ye tamamlanacak.
  • Kök maaşı 18 bin TL olanlar: 2 bin TL Hazine katkısıyla toplam 20 bin TL aylık alacak.
SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

En düşük emekli aylığı için güncellenen yeni kök maaş tablosu şöyle…

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ GELİYOR

Emeklilerin gelirini artıracak bir diğer önemli adım, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı için çalışmalar hız kazandı. Uygulamanın haziran ayında pilot illerde başlaması ve daha sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sistemde özellikle emekliler de yararlanacak. Artan yaşlı nüfus ve onların ihtiyaçları yeni düzenleme kapsamında dikkate alınacak. Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına uygun destekler sağlanacak.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde, bir gelir eşiği belirlenecek. Bu eşik asgari ücret veya farklı bir tutar olabilir. Belirlenen rakamın altında gelire sahip ailelere, gelirleri eşik seviyeye tamamlanacak şekilde maddi destek sağlanacak.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAMDA KULİS RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından gündemdeki bir diğer önemli konu, ilk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin ne kadar artacağını merak ediyor. Kulislerde, ikramiyenin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor; ancak 5 bin TL olmasının daha olası olduğu belirtiliyor.

Ekonomi yönetimi, ikramiye artışına ilişkin çalışmaları sürdürürken, bunun bütçeye etkisini de hesaplıyor.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyeleri, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bunların hak sahiplerine ödenecek.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplara yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Ödeme takvimi taslağına göre, normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklileri ödemeyi 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri üç gruba ayrılacak. Buna göre, ödeme günü 17, 18 ve 19 olan SSK'liler 11 Mart Çarşamba; 20, 21 ve 22 olanlar 12 Mart Perşembe; 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.

SON DAKİKA | Emekliye çifte destek! İkramiyeye zam ve ikinci maaş gündemde: İşte tüm detaylar…

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arife ile başlayacak ve 27 Mayıs Çarşamba'dan 30 Mayıs Cumartesi'ne kadar dört tam gün sürecek. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.