SON DAKİKA! Emekliye en az yüzde 18,5 zam! 2’li artış yolda... İşte 20.000 TL alanlar için net zam hesabı

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:
|Mevcut Maaş (TL)
|%14,64 Zamlı (TL)
|%18,50 Zamlı (TL)
|20.000
|22.928
|23.700
|21.000
|24.074
|24.885
|22.000
|25.221
|26.070
|23.000
|26.367
|27.255
|24.000
|27.514
|28.440
|25.000
|28.660
|29.625
|26.000
|29.806
|30.810
|27.000
|30.953
|31.995
|28.000
|32.099
|33.180
|29.000
|33.246
|34.365
|30.000
|34.392
|35.550
|31.000
|35.538
|36.735
|32.000
|36.685
|37.920
|33.000
|37.831
|39.105
|34.000
|38.978
|40.290
|35.000
|40.124
|41.475
|36.000
|41.270
|42.660
|37.000
|42.417
|43.845
|38.000
|43.563
|45.030
|39.000
|44.710
|46.215
|40.000
|45.856
|47.400