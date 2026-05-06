SON DAKİKA! Emekliye en az yüzde 18,5 zam! 2’li artış yolda... İşte 20.000 TL alanlar için net zam hesabı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalara başladı. 4 aylık enflasyon verileri ile yüzde 14,64 şimdiden cepteyken, son iki aylık TÜFE tahminleri net zam oranı için ipuçları verdi. TCMB anketine katılan ekonomistlerin son tahminlerine göre en az yüzde 18,5 zam yapılacak. İşte 20.000 TL, 25.000 TL, 30.000 TL alanlar için net zam hesabı...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:49
SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir yandan Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla beklerken, diğer yandan Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. 4 aylık zam oranı kesinleşirken, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin tahminler emekli maaşı için beklentileri şekillendirdi.

%14,64 ŞİMDİDEN CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 14,64'lük zammı cebe koymuş oldu.

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi Temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK ZAM TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.

Bu tahminlere göre emekli maaşlarına en az yüzde 18,5 zam yapılacak. Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.

İKİLİ ARTIŞ KAPIDA

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) %14,64 Zamlı (TL) %18,50 Zamlı (TL)
20.000 22.928 23.700
21.000 24.074 24.885
22.000 25.221 26.070
23.000 26.367 27.255
24.000 27.514 28.440
25.000 28.660 29.625
26.000 29.806 30.810
27.000 30.953 31.995
28.000 32.099 33.180
29.000 33.246 34.365
30.000 34.392 35.550
31.000 35.538 36.735
32.000 36.685 37.920
33.000 37.831 39.105
34.000 38.978 40.290
35.000 40.124 41.475
36.000 41.270 42.660
37.000 42.417 43.845
38.000 43.563 45.030
39.000 44.710 46.215
40.000 45.856 47.400
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
