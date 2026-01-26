SON DAKİKA: Gümüş fiyatları tüm zamanların zirvesinde: Gram gümüş kaç lira oldu?

Gümüş fiyatları piyasalara risk algısının zayıflaması ve buna bağlı olarak güvenli liman alımlarının artmasıyla rekor kırdı. Gümüş ons fiyatı, hızlı bir yükseliş kaydederken gram gümüş buradan aldığı destekle son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü. Gram gümüş kaç lira oldu?