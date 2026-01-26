SON DAKİKA: Gümüş fiyatları tüm zamanların zirvesinde: Gram gümüş kaç lira oldu?
Gümüş fiyatları yükselen jeopolitik gerilimlerle yüzde 4'den fazla değer kazanarak rekor seviyeden güne 'Merhaba' dedi. Son dönemlerde yatırımcısının yüzünü en çok güldüren yatırım olan gümüşün ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram gümüş de ons tarafından destek alarak yurt içi piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Gram gümüş kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:48