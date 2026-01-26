Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Gümüş fiyatları tüm zamanların zirvesinde: Gram gümüş kaç lira oldu?

SON DAKİKA: Gümüş fiyatları tüm zamanların zirvesinde: Gram gümüş kaç lira oldu?

Gümüş fiyatları yükselen jeopolitik gerilimlerle yüzde 4'den fazla değer kazanarak rekor seviyeden güne 'Merhaba' dedi. Son dönemlerde yatırımcısının yüzünü en çok güldüren yatırım olan gümüşün ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram gümüş de ons tarafından destek alarak yurt içi piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Gram gümüş kaç lira oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:48
Gümüş fiyatları piyasalara risk algısının zayıflaması ve buna bağlı olarak güvenli liman alımlarının artmasıyla rekor kırdı. Gümüş ons fiyatı, hızlı bir yükseliş kaydederken gram gümüş buradan aldığı destekle son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü. Gram gümüş kaç lira oldu?

ONS GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş yeni haftaya ons başına 107 doların üzerinde başladı. Yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan değerli metal, güçlü güvenli liman alımları ve yatırım talebiyle değerine değer kattı. Fiyatlardaki rekor seviyelerde fiziki piyasadaki sürekli daralma da etkili oldu.

Fiyatlardaki hızlı yükseliş, Çin ve Hindistan gibi önemli pazarlarda güçlü perakende talebini tetikledi. Yatırımcılar 1 kilogramlık külçelere yöneldiler. Çinli üreticiler sürekli yükselen talebi karşılamak için takı üretiminden yatırım ürünlerine geçiş yaptılar. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı Çin ile bir ticaret anlaşması yapması halinde %100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Ayrıca FED'in faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda güçlenmeye başladı.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ LİRA OLDU?

Gram gümüş fiyatları 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Gram gümüş 150,28 liradan satılıyor. Son bir haftada ise yüzde 14,59 yükseldi.