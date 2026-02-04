Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı limiti, kredi yapılandırma ve konut kredileri için düzenlemeye gitti. Peş peşe yapılan düzenlemelerle beraber konut kredilerinde de ikinci ve birinci el emlak alımı sınırlaması kaldırıldı. Kredi kartı limitleri değişti mi? 400 bin liranın üzerindeki kredi kartı limiti düzenlemesi nasıl işleyecek?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:21
SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

Kredi kartı ve konut kredilerine ilişin düzenleme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre, 400 bin lira üzeri kredi kartı limiti olanlar düzenleme kapsamına girecek. Konut kredilerinde ise birinci ve ikinci el konut ayrımı sona erdi. İşte konuya dair tüm detaylar…

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

KREDİ KARTI LİMİTLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, 400 bin liranın üzerinde limite sahip olan kredi kartları kullanımlarına göre düzenleme kapsamına girecek. 400 bin liranın limit tamamen kullanılmıyorsa limiti aşamalı olarak düşürülebilecek. Bu noktada kredi kartının 400 bin liralık limitinin doldurulması detayı önemli olacak. Eğer limitler 15 Şubat tarihine kadar dolmazsa bu limit yüzde 50-yüzde 80 arasında azaltılacak.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bu düzenlemelerden kullanıcıların yüzde 75'i etkilenmeyecek. Ayrıca, yeni düzenleme ile dar ve orta gelirli müşterilerin mevcut limitleri korunurken bu grup dışındakilerin aktif olarak kullanmadıkları yüksek kredi kartı limitleri, gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirilecek.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

Düzenleme kapsamından 400 bin lira 750 bin lira arasındaki kredi kartı limitlerinde en yüksek harcamanın yapıldığı ayın tutarı dikkate alınarak yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların ise yine aynı yöntemle yüzde 80 azaltılacak.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece %21'i (2,8 trilyon TL) kullanılmakla beraber, %79'u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025'te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani %75'i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının %75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık %90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay %48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık %20'dir.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

400 BİN TL DETAYI

Müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamalar dikkate alınmış ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralı getirilmiştir. 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir. Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Bununla beraber, "Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme" kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA

Yapılandırmaya başvurulması için Dönem borcunu kısmen ödenmesi ya da hiç ödeme yapılmaması gerekiyor. Sadece asgari tutarı ödeyenler de düzenlemeden yararlanabiliyor. Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılabilecek. Vade süresi 48 ay ile sınırlandırılırken kredi kartı borcunun yüzde 50'si ödenene kadar bankalar tarafından kart limitinin artırılmasına izin verilmeyecek.

SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

KONUT KREDİSİ DÜZENLEME

Eski düzenlemede konutun birinci ve ikinci el olması kredi oranlarının farklı uygulanmasına neden oluyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda ortadan kaldırıldı. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.