SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı limiti, kredi yapılandırma ve konut kredileri için düzenlemeye gitti. Peş peşe yapılan düzenlemelerle beraber konut kredilerinde de ikinci ve birinci el emlak alımı sınırlaması kaldırıldı. Kredi kartı limitleri değişti mi? 400 bin liranın üzerindeki kredi kartı limiti düzenlemesi nasıl işleyecek?
Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:21