SON DAKİKA: Kredi kartı limiti, kredi yapılandırma, konut kredileri... 400 bin TL detayına dikkat! Son gün 15 Şubat

Düzenleme kapsamından 400 bin lira 750 bin lira arasındaki kredi kartı limitlerinde en yüksek harcamanın yapıldığı ayın tutarı dikkate alınarak yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların ise yine aynı yöntemle yüzde 80 azaltılacak.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece %21'i (2,8 trilyon TL) kullanılmakla beraber, %79'u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025'te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani %75'i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının %75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir.