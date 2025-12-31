SON DAKİKA: Memur zammı için %18,84 +1000 TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı kamuda çalışan milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor. Memura yılda iki kez enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Bu zamma toplu sözleşme de ekleniyor. 2026'nın ilk altı ayında memur maaşı için yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte 3 farklı tabloda yeni memur maaşları…