SON DAKİKA: Memur zammı için %18,84 +1000 TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı, 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olacak. 5 aylık enflasyon farkına göre memura yapılacak kümülatif zam şimdiden yüzde 17,57 oldu. Memur maaşı enflasyon rakamlarına göre belirlenirken 1000 TL'lik seyyanen zam da maaşlara yansıtılacak. Yıl sonu enflasyonu için yüzde 31, yüzde 30 gibi oranlar telaffuz ediliyor. Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:03