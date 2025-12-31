Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Memur zammı için %18,84 +1000 TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Memur zammı için %18,84 +1000 TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı, 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olacak. 5 aylık enflasyon farkına göre memura yapılacak kümülatif zam şimdiden yüzde 17,57 oldu. Memur maaşı enflasyon rakamlarına göre belirlenirken 1000 TL'lik seyyanen zam da maaşlara yansıtılacak. Yıl sonu enflasyonu için yüzde 31, yüzde 30 gibi oranlar telaffuz ediliyor. Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Memur zammı kamuda çalışan milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor. Memura yılda iki kez enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Bu zamma toplu sözleşme de ekleniyor. 2026'nın ilk altı ayında memur maaşı için yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte 3 farklı tabloda yeni memur maaşları…

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon rakamları şöyle:

  • TEMMUZ: %2,06
  • AĞUSTOS: 2,04
  • EYLÜL: 3,23
  • EKİM: 2,55
  • KASIM: 0,87

MEMUR ZAMMI MAAŞ HESABI
Beş aylık rakamlara göre toplam enflasyon yüzde 11,20 olurken memura yansıyacak kümülatif zam yüzde 17,55 şeklinde hesaplandı.
Yeni maaş tablosu ise şu şekilde:
  • Toplam enflasyon: %11,21
  • 5 aylık enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %17,57
MEMUR MAAŞI YENİDEN ŞEKİLLENECEK?
Piyasalar 5 Ocak tarihinde açıklanacak aylık enflasyonun yüzde 1,08 şeklinde gelmesini bekliyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde tablo şu şekilde görünecek:
  • Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
  • Enflasyon farkı: %7,05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18,84
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkmasının ardından 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkıyla kümülatif zam yüzde 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?
  • Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye
  • Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye
  • Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.
