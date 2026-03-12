Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı! PPK metninde 'enerji' vurgulu önemli mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Saat 14.00'da TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında beklentiler doğrultusunda adım attı. Peki politika faizi yüzde kaç oldu? PPK metninde hangi detaylara vurgu yapıldı? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde bugün yılın ikinci faiz kararını açıkladı.

TCMB FAİZDE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında saat 14.00'da toplandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit kaldı.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

38 ekonomistin katıldığı politika faizi beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Bir ekonomist ise 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyordu.

PPK METNİNDE SAVAŞ VE ENERJİ FİYATI VURGUSU

Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Gazi İshak Kara, Hatice Karahan, Fatma Özkul'un katıldığı toplantının ardından önemli mesajlar verildi. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde artan jeopolitik risklere ve enerji fiyatlarına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir."

ENFLASYONDA KALICI BOZULMA OLURSA SIKILAŞMA GELEBİLİR

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

Politika faizi kararları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak belirlenecek.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacak.

TCMB ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ek makroihtiyati tedbirlerle destekleneceğini bildirdi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve gerekli araçların kullanılacağı vurgulandı.

Kurul, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefiyle uyumlu parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde alınacağını belirtti.