Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı! PPK metninde 'enerji' vurgulu önemli mesaj
SON DAKİKA! Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı! PPK metninde 'enerji' vurgulu önemli mesaj
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Saat 14.00'da TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında beklentiler doğrultusunda adım attı. Peki politika faizi yüzde kaç oldu? PPK metninde hangi detaylara vurgu yapıldı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 14:36