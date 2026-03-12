SON DAKİKA! Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı! PPK metninde ’enerji’ vurgulu önemli mesaj

TCMB ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ek makroihtiyati tedbirlerle destekleneceğini bildirdi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve gerekli araçların kullanılacağı vurgulandı.