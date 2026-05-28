SON DAKİKA | Milyonlarca kadın çalışanı yakından ilgilendiriyor! Yeni avantajlar devreye giriyor: Hem ödenek hem emeklilik

Yarı zamanlı çalışma nasıl uygulanıyor?



Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde ise 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme 16 bin 389 lira 65 kuruş. Eğer anne asgari ücretli olarak çalışıyor ise işverenin vereceği tutar da aylık 14 bin 37 lira 75 kuruş oluyor. Asgari ücretli annenin eline böylece aylık en az 30 bin 427 lira 40 kuruş geçiyor.