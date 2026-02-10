SON DAKİKA: Sigara içenler dikkat! Yasak listesi genişliyor! Parklar, plajlar, yürüyüş yolları, otobüs durakları…

PAKETLEMEDE DE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Sigara paketlemesinde de değişiklikler yapılması gündemde. Sigara paketlerinin albenisinin ortadan kaldırılması ve nötr bir paketleme yöntemine gidilmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışılıyor. Sigara satın alma yaşını yükseltmesin ve belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması düzenleme kapsamına alınabilir.