Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA: Sigara içenler dikkat! Yasak listesi genişliyor! Parklar, plajlar, yürüyüş yolları, otobüs durakları…
SON DAKİKA: Sigara içenler dikkat! Yasak listesi genişliyor! Parklar, plajlar, yürüyüş yolları, otobüs durakları…
AK Parti'nin ve hükümetin aldığı tedbirler kapsamında sigara içme yasağı genişliyor. Dumansız hava sahası anlayışına uygun olarak hayata geçirilen kapalı alanlarda sigara içme yasağında yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sigara yasağı modelleri masada yer alırken kapalı alanlarda uygulanan yasaklar daha geniş bir kapsama yayılacak.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 11:03