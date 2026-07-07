Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Sosyal yardım ödemeleri memur maaş katsayısının enflasyon rakamlarına göre güncellenmesi sonrasında değişti. Yaşlı aylığı ve evde bakım yardımı ödemeleri yeniden hesaplandı. Sosyal Destek Ödemeleri ödemeleri ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi. İşte tüm detaylar….

Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:18
SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında sosyal yardım ödemeleri de arttı. Milyonlarca kişinin yararlandığı Sosyal Destek Ödemeleri, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. İşte tüm detaylar….

SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

YAŞLILIK AYLIĞI 7.257 TL

Yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirten Göktaş, yaşlı aylığının 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini ifade etti.

SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

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SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, 2026'da 48.6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.

SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

KORUYUCU AİLEYE DESTEK

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini vurguladı.

SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #TÜRKİYE YÜZYILI