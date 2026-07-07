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SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?
SON DAKİKA! Sosyal yardım ödemelerine zam: Yaş aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ne kadar oldu?
Sosyal yardım ödemeleri memur maaş katsayısının enflasyon rakamlarına göre güncellenmesi sonrasında değişti. Yaşlı aylığı ve evde bakım yardımı ödemeleri yeniden hesaplandı. Sosyal Destek Ödemeleri ödemeleri ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi. İşte tüm detaylar….
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:18