SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul’da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce proje hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti: Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan ayrılacak.