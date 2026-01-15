Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için seçilen ilçe belli oldu. Proje ile İstanbul'un konut ihtiyacının büyük oranda karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatılar, yeşil alanlar, okul, sağlık tesisi ve ticaret alanlarının da yer alması planlanıyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:17
SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul’da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçede hayata geçirileceği belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul’da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce proje hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti: Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul’da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

100 BİN KONUT NEREDE İNŞA EDİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede konutların yapılacağı ilçeye dair karar şu sözlerle ifade edildi:

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'

SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul’da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı