SON DAKİKA: TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak? Resmi Gazete’de yayımlandı
Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için seçilen ilçe belli oldu. Proje ile İstanbul'un konut ihtiyacının büyük oranda karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatılar, yeşil alanlar, okul, sağlık tesisi ve ticaret alanlarının da yer alması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:17