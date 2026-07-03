SON DAKİKA! TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: İşte milyonların merakla beklediği rakamlar

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %35,45 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.