SON DAKİKA! TÜİK yılın ilk enflasyonunu açıklıyor! Milyonların beklediği veri için tahminler ne yönde?

ENFLASYON SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

2025 yılında enflasyon yıllık bazda yüzde 30,89 olmuştu, üretici enflasyonu ise yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti. Tüketici enflasyonu Kasım 2021'de görülen yüzde 21,31'lik enflasyonun ardından yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Kasım ayında ise 0.87 ile en düşük aylık enflasyon yaşanmıştı.

Yeni açıklanacak verilerin, enflasyondaki seyrin devam edip etmeyeceğine dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.