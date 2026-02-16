Trend
SON DAKİKA | Yasa dışı bahis ve kumar baronlarına göz açtırılmıyor! Kara paraya MASAK darbesi: 5 milyarlık suç gelirine el konuldu
Son dakika haberi: MASAK'ın kara para ve bahis baronlarına yönelik operasyonlarında önemli başarı sağlandı. 2025'te yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemlerin durdurulması ile yaklaşık 5 milyarlık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi önlendi.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 07:21