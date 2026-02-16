SON DAKİKA | Yasa dışı bahis ve kumar baronlarına göz açtırılmıyor! Kara paraya MASAK darbesi: 5 milyarlık suç gelirine el konuldu

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken hem suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.



