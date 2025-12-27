Trend Galeri Trend Ekonomi SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2026 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak 2026 itibarıyla sosyal destek ödemelerinde yapılacak artışlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve yaşlılık aylığında yeni zamlı tutarların ne kadar olacağı merak edilirken, ödemelerin hesaplara yatacağı tarihler de araştırılıyor; sosyal destek ödemeleri Ocak 2026 zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2025 16:52
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sosyal yardım alan vatandaşlar gözünü Ocak 2026 zam oranlarına çevirdi. Evde bakım maaşı ile engelli ve yaşlı aylıklarında beklenen artışların ardından, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı gündeme gelirken, zamlı sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 oranında arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

Önceki aylara ait TÜFE artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • 2025 Ekim: %2,55
  • 2025 Eylül: %3,23
  • 2025 Ağustos: %2,04
  • 2025 Temmuz: %2,06

Bu veriler doğrultusunda 5 aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2026 BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu.

ASGARİ ÜCRETLE ARTAN ÖDEMELER!

Asgari ücret (net):
Mevcut: 22.104,67 TL → %27,01 zam sonrası: 28.075,14 TL

Asgari ücret (brüt):
Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı:
Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL

İşsizlik maaşı (en düşük):
Mevcut: 10.332,43 TL → Zamlı: 13.123,22 TL

İşsizlik maaşı (en yüksek):
Mevcut: 20.644,86 TL → Zamlı: 26.221,04 TL

GSS primi (aylık):
Mevcut: 1.560,33 TL → Zamlı: 1.981,78 TL

SGK primi (yıllık):
Mevcut: 18.723,96 TL → Zamlı: 23.781,30 TL

İsteğe bağlı sigorta primi (en düşük):
Mevcut: 8.321,04 TL → Zamlı: 10.568,55 TL

İsteğe bağlı sigorta primi (en yüksek):
Mevcut: 62.407,87 TL → Zamlı: 79.264,24 TL

Bağ-Kur primi (en düşük / tarım dâhil):
Mevcut: 7.735,98 TL → Zamlı: 9.825,47 TL

BES kesintisi (brüt asgari ücretin %3'ü):
Mevcut: 780,09 TL → Zamlı: 990,79 TL

Ev hizmetlerinde çalışanların primi (10 günden fazla / günlük):
Mevcut: 325,66 TL → Zamlı: 413,62 TL

Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden az / günlük):
Mevcut: 17,33 TL → Zamlı: 22,01 TL

Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri:
Mevcut: 8.451,05 TL → Zamlı: 10.733,68 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
Mevcut: 277,20 TL → Zamlı: 352,07 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
Mevcut: 8.319,97 TL → Zamlı: 10.567,19 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
Mevcut: 2.080,00 TL → Zamlı: 2.641,81 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
Mevcut: 62.405,63 TL → Zamlı: 79.261,39 TL

Stajyer maaşı:
Mevcut: 6.630,83 TL → Zamlı: 8.421,82 T

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

  • 65 yaş aylığı
  • Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)
  • Evde bakım maaşı
  • SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri
  • Kıdem Tazminatı Tavanı
2026'DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve SED ödemeleri ile kıdem tazminatı tavanı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammına paralel olarak artırılıyor.

Beş aylık enflasyon verilerine göre yaklaşık yüzde 6'lık enflasyon farkı oluşurken, toplam kümülatif zam oranı yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Bu hesaplamayla sosyal yardım ödemeleri şimdiden yüzde 17,57 oranında artışa hak kazandı. Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

