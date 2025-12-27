SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2026 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak, kaç TL?

Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden az / günlük):
Mevcut: 17,33 TL → Zamlı: 22,01 TL
Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri:
Mevcut: 8.451,05 TL → Zamlı: 10.733,68 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
Mevcut: 277,20 TL → Zamlı: 352,07 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
Mevcut: 8.319,97 TL → Zamlı: 10.567,19 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
Mevcut: 2.080,00 TL → Zamlı: 2.641,81 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
Mevcut: 62.405,63 TL → Zamlı: 79.261,39 TL
Stajyer maaşı:
Mevcut: 6.630,83 TL → Zamlı: 8.421,82 T