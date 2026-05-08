Sözleşmeli anneye de 24 hafta doğum izni! 10 günlük süre başladı: Ek izin için ne yapmak gerekiyor?

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş söz konusu düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Göktaş şunları kaydetti:

"4/B statüsündeki sözleşmeli personelimizin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan karar, Cumhurbaşkanımız Sn.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek.

Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız.

Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."