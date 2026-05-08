Sözleşmeli anneye de 24 hafta doğum izni! 10 günlük süre başladı: Ek izin için ne yapmak gerekiyor?

Kamuda kadrolu çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenlemenin ardından sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Peki 8 haftalık ek doğum izni için başvurular ne zaman? Hesaplama nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.05.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 10:02
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların ardından sözleşmeli personelin de doğum izni sürelerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile toplam analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Düzenleme kapsamında koruyucu aile olan personele de ilk kez izin hakkı tanındı.

Böylece toplam analık izni süresi de 24 hafta olarak yeniden belirlendi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre de değiştirildi. Önceki uygulamada doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışılabilirken, yeni düzenlemeyle bu süre 2 haftaya indirildi.

KORUYUCU SÖZLEŞMELİ AİLEYE DE İZİN HAKKI

Kararla birlikte koruyucu aile olan sözleşmeli personele yönelik yeni bir hak da tanımlandı. Buna göre, bir veya birden fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan personele, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek.

İZNİ SONA EREN PERSONELE EK 8 HAFTA İZİN

Düzenlemeye geçici madde de eklendi. Buna göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla eski mevzuata göre doğum izni sona ermiş ancak yeni düzenlemedeki 24 haftalık süreyi henüz doldurmamış olan sözleşmeli personel de ek izinden yararlanabilecek.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI

Bu kapsamda bulunan personelin, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapması halinde 8 hafta ilave doğum izni kullanabileceği belirtildi.

İlave 8 haftalık izin için başvuruların 22 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş söz konusu düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Göktaş şunları kaydetti:

"4/B statüsündeki sözleşmeli personelimizin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan karar, Cumhurbaşkanımız Sn.
Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek.

Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız.

Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

KRİTİK TARİH 16 EKİM

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Buna göre:

  • 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan sözleşmeli personel ilave 8 haftalık haktan yararlanabilecek
  • 16 Ekim 2025'ten önce doğum yapanların ise 24 haftalık süresi dolmuş sayılacağı için ek hak oluşmayacak
Hesaplama nasıl yapılıyor?

Hesap doğum tarihine göre yapılıyor.

Örnek:

  • Doğum tarihi: 1 Şubat 2026
  • 24 haftalık sürenin bitişi: yaklaşık 19 Temmuz 2026

Bu personel1 Nisan 2026 tarihinde hâlâ 24 haftalık süre içinde olduğu için ilave 8 haftalık izinden yararlanabilecek.

Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarılmıştı.

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabiliyordu. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

TALEP EDENE SÜRE EKLENECEK
Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 16 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025
İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Hedef tarih, 1 Nisan 2026 ve hedef süre ise 24 hafta yani 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. Bu durumda 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.

10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURU
Doğum izninden yararlanmak isteyen anneler 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek.

ÖZEL SEKTÖRDE DE BABALIK İZNİ 10 GÜN
Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

KORUYUCU AİLE DE YARARLANACAK
Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ NE OLACAK?
Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

GÖKTAŞ: AİLE GÜÇLENECEK
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını ifade etti. Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti: "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
