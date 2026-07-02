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Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM'de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı
Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM'de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı
Sözleşmeli askerlere kadro yolunun açıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikleri içeren kanun teklifinin 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle ayrılan subayların yeniden muvazzaf göreve dönüşü sınırlandırılırken, orduevleri askeri mahal kapsamına alındı ve MSB eğitim kurumlarındaki ek ders ücreti uygulaması uzatıldı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:11