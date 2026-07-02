Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

AYRILAN SUBAYLAR YENİDEN GÖREVE DÖNEMEYECEK

Buna göre, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak TSK hizmetine alınamayacak. Böylece astsubaylar için mevcut olan düzenleme subaylar için de uygulanacak.