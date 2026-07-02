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Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM'de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

Sözleşmeli askerlere kadro yolunun açıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kapsamlı değişiklikleri içeren kanun teklifinin 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle ayrılan subayların yeniden muvazzaf göreve dönüşü sınırlandırılırken, orduevleri askeri mahal kapsamına alındı ve MSB eğitim kurumlarındaki ek ders ücreti uygulaması uzatıldı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:11
Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

Sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurumlarında istihdam edilmesini de içeren kanun teklifinde yapılan değişiklik ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik kritik değişiklikler, harcırah düzenlemeleri ve askeri mahal kapsamının genişletilmesini içeren kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

Teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda çeşitli kanunlarda değişikliğe gidilirken, TSK personelini, Milli Savunma Bakanlığını ve kamu yönetimini ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı.

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Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

AYRILAN SUBAYLAR YENİDEN GÖREVE DÖNEMEYECEK

Buna göre, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak TSK hizmetine alınamayacak. Böylece astsubaylar için mevcut olan düzenleme subaylar için de uygulanacak.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

ORDUEVLERİ VE ASKERİ GAZİNOLAR "ASKERİ MAHAL" SAYILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan değişiklikle orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri bina kapsamında değerlendirilerek askeri mahal vasfı kazanacak.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

ASKERİ ÖĞRENCİLERE MECBURİ HİZMET DÜZENLEMESİ

Teklife göre, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim gören ve subay olarak göreve başlayanlardan, mecburi hizmetini tamamlamadan mahkeme ya da disiplin kurulu kararıyla ilişiği kesilenler veya kendi isteğiyle ayrılanlar, belirlenen süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleğini icra edemeyecek.

Söz konusu yasak süresi, öğrenim süresi ile kalan yükümlülük süresi dikkate alınarak gün hesabı üzerinden hesaplanacak.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

EK DERS ÜCRETİ 2029-2030 DÖNEMİNE KADAR UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarda ders veren kişilere ödenen ek ders ücreti uygulamasının süresi de uzatıldı.

Buna göre uygulama, 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI DAVALARINDA YENİ UYGULAMA

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle kamu görevine alınmayan veya görevden çıkarılanlara ilişkin davalarda göreve iade kararlarının uygulanması, mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

KAMULAŞTIRMADA YENİ DÜZENLEME

Teklifle Kamulaştırma Kanunu'na geçici madde de eklendi.

Buna göre, 8 Ekim 1956 tarihine kadar kamulaştırma işlemi yapılmaksızın fiilen kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazlar, ilgili kamu kurumları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak. Düzenleme kapsamında hak sahiplerinin talep edebileceği bedel ve dava süreçlerine ilişkin yeni hükümler de getirildi.

Sözleşmeli askere kadroyu içeriyor! Torba yasanın 8 maddesi TBMM’de kabul edildi, ek ders ücreti uzadı

SÖZLEŞMELİ ASKERE KADRO KABUL EDİLDİ Mİ?

Sözleşmeli erbaş ve erlere yönelik kamuda istihdamı içeren madde teklifin 14. maddesinde yer alıyor. İlk 8 maddenin kabul edilmesinin ardından ikinci bölümün görüşmelerine geçileceği sırada TBMM'deki birleşim kapandı. Sözleşmeli erlerin gözünün çevrildiği kamu yolu düzenlemesinin, Meclis tekrar toplandığında ele alınarak oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TBMM #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #MSB