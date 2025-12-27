Trend
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 | 16.881, 17.000, 18.000 TL alanlara 4 tabloda zam + refah payı hesabı
Emekli maaş zammı 2026 Ocak zammı için tablo giderek netleşiyor. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına çevrildi. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler zam sonrası alacakları yeni maaşı merak ediyor. 4 ayrı oran ile yapılan hesaplamada 4 ayrı tablo ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:38