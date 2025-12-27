SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 | 16.881, 17.000, 18.000 TL alanlara 4 tabloda zam + refah payı hesabı

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüze 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.