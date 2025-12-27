Trend Galeri Trend Ekonomi SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 | 16.881, 17.000, 18.000 TL alanlara 4 tabloda zam + refah payı hesabı

Emekli maaş zammı 2026 Ocak zammı için tablo giderek netleşiyor. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına çevrildi. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler zam sonrası alacakları yeni maaşı merak ediyor. 4 ayrı oran ile yapılan hesaplamada 4 ayrı tablo ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:38
SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren 2026 ocak emekli maaş zammı hesaplamaları sürüyor. Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emekli yaklaşık olarak yapılan bu hesaplamalar doğrultusunda maaşlarına zam alacak.

Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı. Bugüne kadar 3 farklı senaryo masadayken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için yeni ipucu verdi.

Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, 4 farklı oran ile emekli maaşı hesaplama tablosu...

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olacak. Emekli maaşına yapılacak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

1. SENARYO

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.

2. SENARYO

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon 31,17 olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,42 olarak gerçekleşecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

4. SENARYO

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.

Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" dedi.

Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon 11,42 olacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

4 ayrı senaryoya göre örnek maaş zam tablosu şu şekilde:

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüze 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.

Refah payı ile birlikte 4 ayrı senaryoda örnek maaş zam tablosu şu şekilde:

