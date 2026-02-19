SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim ne kadar ikramiye alacak? 3 farklı rakam için yeni hesaplama

SSK, Bağkur emeklisi ile dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi hesabı şimdiden başladı. SSK, Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zamla beraber emekli ikramiyesi zammı için ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Emekli zammının açıklanmasının ardından yapılan ek düzenleme ile en düşük SSK, Bağkur emeklisi maaşı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseltildi. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…