Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim ne kadar ikramiye alacak? 3 farklı rakam için yeni hesaplama
SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim ne kadar ikramiye alacak? 3 farklı rakam için yeni hesaplama
Ramazan ayının gelmesiyle SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanların ne kadar bayram ikramiyesi alacağı merak edildi. 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 12,19'luk zam ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ikramiyelere yönelik zam beklentisini artırdı. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 zam yapılan bayram ikramiyesi bu yıl kaç TL olacak? 20 bin lira alanlara ne kadar ödeme yapılacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi için örnek hesap…
Giriş Tarihi: 19.02.2026 07:28