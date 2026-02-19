Trend Galeri Trend Ekonomi SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim ne kadar ikramiye alacak? 3 farklı rakam için yeni hesaplama

SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim ne kadar ikramiye alacak? 3 farklı rakam için yeni hesaplama

Ramazan ayının gelmesiyle SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanların ne kadar bayram ikramiyesi alacağı merak edildi. 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 12,19'luk zam ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ikramiyelere yönelik zam beklentisini artırdı. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 zam yapılan bayram ikramiyesi bu yıl kaç TL olacak? 20 bin lira alanlara ne kadar ödeme yapılacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi için örnek hesap…

Giriş Tarihi: 19.02.2026 07:28
SSK, Bağkur emeklisi ile dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi hesabı şimdiden başladı. SSK, Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zamla beraber emekli ikramiyesi zammı için ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Emekli zammının açıklanmasının ardından yapılan ek düzenleme ile en düşük SSK, Bağkur emeklisi maaşı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseltildi. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

2025'TE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENDİ?

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33 zamla 4 bin lira olarak ödendi. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 lira oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyelerine asgari ücrete yapılan yüzde 27 zam uygulanırsa 4 bin lira olan emekli ikramiyesi 5 bin 80 TL'ye, yüzde 12,19'luk zam uygulanırsa 4 bin 487 TL'ye, yüzde 18,6'lık zam üstüne eklenirse 5 bin 235 TL'ye yükselecek.

Ancak kulislerde 5 bin lira rakamının öne çıktığı ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan olası 3 senaryo ise şu şekilde:
5.000 TL
5.500 TL
6.000 TL
Emekli ikramiyeleri 5 bin liraya yüksetilirse emekliler toplamda 10 bin lira alacak. Tutarın 5.500 TL olması durumunda toplam ödeme 11 bin TL'ye, 6 bin TL olması halinde ise 12 bin TL'ye çıkacak.

KİMLER YARARLANACAK?
Bayram ikramiyesi;
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri
Dul ve yetimler (hisse oranında)
65 yaş aylığı alanlar
Şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahiplerini kapsıyor.
DUL VE YETİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim maaşı alanlar hisselerine göre ikramiyeden yararlanabilecek. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da rapor oranları ölçüsünde ikramiye alacak. 65 yaş aylığı alanlara ise tam ödeme yapılacak.

HİSSEYE GÖRE ÖRNEK HESAPLAMA
İkramiye 5.000 TL olursa:
%75 hisse: 3.750 TL
%50 hisse: 2.500 TL
%25 hisse: 1.250 TL
5.500 TL olursa:
%75 hisse: 4.125 TL
%50 hisse: 2.750 TL
%25 hisse: 1.375 TL
6.000 TL olursa:

  • %75 hisse: 4.500 TL
  • %50 hisse: 3.000 TL
  • %25 hisse: 1.500 TL
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği öngörülüyor.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak ve tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.