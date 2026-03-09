Trend
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Ziraat Bankası promosyon ödemeleri açıklandı! 0 faizli kredi fırsatı!
Ziraat Bankası, emeklilere özel yeni kampanyasını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak sadece nakit promosyon ödemesi değil, aynı zamanda 0 faizli kredi avantajından da faydalanabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 11:00