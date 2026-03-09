Trend Galeri Trend Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Ziraat Bankası promosyon ödemeleri açıklandı! 0 faizli kredi fırsatı!

Ziraat Bankası, emeklilere özel yeni kampanyasını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak sadece nakit promosyon ödemesi değil, aynı zamanda 0 faizli kredi avantajından da faydalanabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 11:00
Ziraat Bankası, emeklilere özel kampanyasıyla hem nakit promosyon ödemesi hem de faizsiz kredi olanağı sunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak tüm bu avantajlardan faydalanabiliyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonu ve kredi detayları…

12 BİN TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON ÖDEMESİ

Banka, emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarı, maaş aralığına göre farklılık gösterebiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMELERİ

  • 0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
0 FAİZLİ KREDİ İMKANI

Banka maaşını taşıyanlara özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Kredide 12 ay vade ile geri ödeme kolaylığı sağlanıyor.

OTOMATİK ÖDEMELERDE TOPLAM 6 BİN TL İADE

Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı.

ÜCRETSİZ HGS

Ücretsiz HGS kampanyasından yararlanmak için en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz.

İNDİRİMLİ HGS

Öte yandan banka indirimli kasa imkanı da sunuyor. Buna göre, %25 indirimli kiralık kasa hizmeti için banka şubelerine başvuru yapılabiliyor.

AYLIK 6 BİN TL'YE VARAN BANKKART LİRA FIRSATI

Kampanya kapsamında emeklilere aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor. Bu avantaj, belirlenen harcama kampanyaları çerçevesinde geçerli oluyor.

25 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Bankkart kullanıcıları için 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Bu destek, alışveriş ve acil harcamalarda kullanılabiliyor.

ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI NELERDİR?

  • 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
  • Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
  • SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak müşterilerimiz, Bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir.