SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Ziraat Bankası promosyon ödemeleri açıklandı! 0 faizli kredi fırsatı!

ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.