Sürücüler bunu bilmiyor ama cezası var! Aracında bu aletler olmayan yandı

2026 yılında trafik cezalarında önemli artışlara gidildi. Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya, sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda uygulanmaya başlanan üst limitten cezalar daha da katlandı. APP plakalar ile yapılan düzenlemenin ardından sürücüler, araç içi multimedyaya yönelik düzenlemeye odaklandı. Araç içine sonradan eklenen ekranlara yönelik düzenleme için çalışmalar sürerken Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin önemli bir detay yeniden gündeme geldi. Birçok sürücünün farkında olmadığı bu zorunluluk, özellikle trafikte denetim ve araç muayenelerinde cezaya neden olabiliyor. ARAÇTA BULUNMASI ŞART Yönetmeliğe göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda bazı temel el aletlerinin bulundurulması zorunlu. Bu kapsamda özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi ekipmanların araçta yer alması gerekiyor. Bu aletler, sürücülerin yolda karşılaşabileceği basit arızalara hızlı müdahale edebilmesi için zorunlu tutuluyor. EKSİKLİĞİ HEM DENETİMDE HEM MUAYENEDE SORUN ÇIKARIYOR Söz konusu ekipmanlar sadece trafikte değil, araç muayenelerinde de kontrol ediliyor. Eksik olması durumunda araç muayenesinde kusur tespiti yapılırken, trafik denetimlerinde ise idari yaptırım uygulanabiliyor. CEZASI VAR Belirlenen zorunlu ekipmanların araçta bulunmaması halinde sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası kesiliyor. Bu nedenle sürücülerin araçlarında kriko ve bijon anahtarıyla birlikte bu temel el aletlerini de eksiksiz bulundurması gerekiyor. Konuya ilişkin konuşan Avukat Zeynep Karakuş, 'Araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar var. Eksikliği halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz. Bunlar özellikle pense, tornavida, çekiç gibi temel el aletleri olarak belirtilmiş. Bunun temel amacı da araç sürücülerinin yolda kalması durumunda biran önce müdahale edilebilmesini sağlamak. Ancak bu tür ekipmanların eksikliği durumunda da bir yaptırımla karşılaşılabiliyor. Yönetmelikte özellikle belirtilen tornavida, çekiç, pensenin eksik olması durumunda yine muayenede de tespiti yapılıyor. Bu sebeple araç sürücülerinin özellikle bu malzemeleri araçlarında bulundurması gerekiyor' diye konuştu.