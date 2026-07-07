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Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG'de son durum
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG'de son durum
Petrolde yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatlarında sürücüleri yakından ilgilendiren dalgalanma devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişti. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:22