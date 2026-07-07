Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı son olarak ise motorinin litresinde değişim yaşandı. Dizel yakıtın litresinde 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 31 kuruşluk artış gerçekleşti.

Yapılan fiyat artışının tamamı pompa satış fiyatlarına yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.