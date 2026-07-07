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Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG'de son durum

Petrolde yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatlarında sürücüleri yakından ilgilendiren dalgalanma devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişti. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:22
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

ABD-İran arasındaki barış anlaşması ve Fed faiz beklentisine yönelik gelişmelerle petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Brent Petrol, küresel arz fazlasının artacağına yönelik işaretlerin güçlenmesiyle 72 dolar gerilerken, ABD ham petrolü (WTI), varil başına 69 doların altına düştü.

Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma neticesinde akaryakıt fiyatlarında da değişim sürüyor. Haziran ayında motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, dizel yakıtın litresinde sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı. Temmuz ayının başında ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı.

Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı son olarak ise motorinin litresinde değişim yaşandı. Dizel yakıtın litresinde 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 31 kuruşluk artış gerçekleşti.

Yapılan fiyat artışının tamamı pompa satış fiyatlarına yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

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Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

EŞEL MOBİL KADEMELİ BİR ŞEKİLDE KALDIRILIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kademeli olarak sona eriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre sistem en geç 1 Ekim'de tamamen kaldırılacak. Aynı zamanda akaryakıt fiyatlarına ÖTV artışı yapılmayacak.

Karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde:

  • 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak.
  • 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise artışın yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak.
  • 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek.
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 62,85 TL
  • Motorin: 65,90 TL
  • LPG: 31,19 TL
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 62,66 TL
  • Motorin: 65,81 TL
  • LPG: 30,59 TL
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

Ankara

  • Benzin: 63,80 TL
  • Motorin: 67,07 TL
  • LPG: 31,19 TL
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

İzmir

  • Benzin: 64,04 TL
  • Motorin: 67,34 TL
  • LPG: 31,79 TL
Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının günlük ortalaması ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Sürücüler dikkat, akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! İşte benzin, motorin ve LPG’de son durum

Bu hesaplamanın ardından dağıtım şirketleri kendi satış fiyatlarını oluşturuyor. Rekabet koşulları ve serbest piyasa uygulaması nedeniyle pompa fiyatları şirketlere ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#LPG #AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN