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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

Petrolde yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler devam ediyor. Gece yarısı akaryakıt ürününe indirim yapıldı. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 09:28
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

ABD-İran arasındaki barış anlaşması ve Fed faiz beklentisine yönelik gelişmelerle petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. İslamabad Mutabakatı'yla bitirilmesi amaçlanan ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle dalgalı seyreden brent petrol 72,27 dolar seviyesinde işlem görüyor. Savaştan önce 70 dolar civarında seyreden brent petrolün fiyatı çatışmanın hızlandığı dönemde 126,41 dolara kadar çıkmıştı.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, dizel yakıtın litresinde sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı.

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

LPG'YE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısı itibarıyla igeçerli olacak şekilde ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı.

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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,77 lira
  • Motorin: 64,61 lira
  • LPG: 31,19 lira


Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,59 lira
  • Motorin: 64,43 lira
  • LPG: 30,59 lira
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

Ankara

  • Benzin: 63,72 lira
  • Motorin: 65,68 lira
  • LPG: 31,19 lira
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

İzmir

  • Benzin: 63,98 lira
  • Motorin: 65,96 lira
  • LPG: 30,99 lira
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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