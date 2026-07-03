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Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru
Petrolde yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler devam ediyor. Gece yarısı akaryakıt ürününe indirim yapıldı. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 09:28