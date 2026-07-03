Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geldi... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son duru

ABD-İran arasındaki barış anlaşması ve Fed faiz beklentisine yönelik gelişmelerle petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. İslamabad Mutabakatı'yla bitirilmesi amaçlanan ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle dalgalı seyreden brent petrol 72,27 dolar seviyesinde işlem görüyor. Savaştan önce 70 dolar civarında seyreden brent petrolün fiyatı çatışmanın hızlandığı dönemde 126,41 dolara kadar çıkmıştı.