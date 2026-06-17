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Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

Trafik kazalarında sürücülerin alışık olduğu eski sistem tarihe karışıyor. 1 Temmuz'dan itibaren trafik kazalarında eksper atamaları otomatik yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu olacak, araç değer kaybı aynı dosya içinde hesaplanacak.

BARIŞ ERGİN
Giriş Tarihi: 17.06.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 06:28
Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

Türkiye'de trafik kazaları sonrasında yaşanan hasar süreçlerinde köklü bir değişiklik kapıda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni ekspertiz sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde zorunlu olarak uygulanacak.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

Yeni düzenleme, hasar tespiti, eksper atamaları ve araç değer kaybı süreçlerini tek bir dijital platform altında birleştirirken, araç sahiplerinin işlemlerini daha hızlı ve şeffaf şekilde yürütmesini hedefliyor. Bugüne kadar trafik kazalarının ardından eksper atamaları, hasar tespitleri ve değer kaybı talepleri farklı süreçlerde ilerliyordu. Özellikle vekalet sistemi üzerinden yürütülen işlemler zaman zaman tartışmalara neden olurken, yeni modelle birlikte sürecin önemli ölçüde sadeleşmesi bekleniyor.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

40 BİN LİRA SINIRINA DİKKAT

Yeni sistemde en çok dikkat çeken başlıklardan biri hasar tutarına ilişkin eşik değer oldu. 2026 yılı trafik sigortası maddi hasar teminatının onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek. Bu sınırın altındaki dosyalarda ise taraflar mevcut prosedürler çerçevesinde işlemlerini sürdürebilecek. Uzmanlara göre bu uygulama, özellikle yüksek maliyetli hasarlarda standart bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların azalmasına katkıda bulunacak.

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Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

SİSTEM ATAYACAK

Yeni dönemin en önemli yeniliklerinden biri de eksper atamalarında yaşanacak. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen dijital altyapı sayesinde hasar dosyası sisteme yüklendiği anda eksper ataması elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştirilecek. Araç sahipleri ve sigorta şirketleri de sistem üzerinden eksper talebinde bulunabilecek. Bu uygulamayla eksper atamalarında standartlaşmanın sağlanması ve sürecin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

Sistem daha önce Ordu ve Bursa'da pilot olarak uygulanırken, elde edilen sonuçların ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi. Araç sahiplerinin en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen değer kaybı talepleri de yeni sistemle birlikte değişiyor. Bugüne kadar çoğu zaman ayrı bir süreç olarak yürütülen araç değer kaybı hesaplamaları, artık hasar dosyasının bir parçası olacak. Eksper tarafından hazırlanacak raporda yalnızca araçtaki fiziksel hasar değil, kazanın araç üzerinde oluşturduğu değer kaybı da hesaplanacak. Böylece araç sahipleri hem onarım sürecini hem de değer kaybı ödemelerini tek dosya üzerinden takip edebilecek. Bu uygulamanın hem bürokrasiyi azaltması hem de süreçleri hızlandırması bekleniyor.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

VEKALET SINIRLANIYOR

Yeni sistemin önemli hedeflerinden biri de üçüncü kişiler aracılığıyla yürütülen bazı uygulamaların sınırlandırılması. Yeni modelde araç sahibinin süreci doğrudan takip etmesi esas alınacak. Kaza sonrası araç servise veya tamir noktasına götürüldüğünde gerekli evrakların sisteme yüklenmesiyle birlikte işlemler elektronik ortamda başlayacak. Bu sayede komisyon ve vekalet üzerinden oluşan maliyetlerin azaltılması ve araç sahiplerinin süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması hedefleniyor.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak
Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca aracı doğrudan ilgilendiren yeni ekspertiz sistemi, yalnızca teknik bir düzenleme olarak görülmüyor. Sigorta sektörüne göre uygulama sayesinde hasar süreçlerinde standartlaşma sağlanacak, eksper atamaları hızlanacak, araç değer kaybı hesaplamaları tek merkezden yürütülecek ve işlemler daha şeffaf hale gelecek. Özellikle 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda zorunlu eksper uygulaması, dijital eksper atamaları ve tek dosyada yürütülecek değer kaybı hesaplamaları, trafik kazaları sonrasında araç sahiplerinin alışık olduğu birçok uygulamayı değiştirecek.

Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

ESKİ SİSTEMİN ŞU SORUNLARI AŞILACAK:

- Farklı eksperlerin farklı hesap yapması
- Uzayan dosya süreçleri
- Yüksek komisyon talepleri
- Vatandaşın hak kaybı yaşaması

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TRAFİK KAZASI