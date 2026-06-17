Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak

Sistem daha önce Ordu ve Bursa'da pilot olarak uygulanırken, elde edilen sonuçların ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi. Araç sahiplerinin en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen değer kaybı talepleri de yeni sistemle birlikte değişiyor. Bugüne kadar çoğu zaman ayrı bir süreç olarak yürütülen araç değer kaybı hesaplamaları, artık hasar dosyasının bir parçası olacak. Eksper tarafından hazırlanacak raporda yalnızca araçtaki fiziksel hasar değil, kazanın araç üzerinde oluşturduğu değer kaybı da hesaplanacak. Böylece araç sahipleri hem onarım sürecini hem de değer kaybı ödemelerini tek dosya üzerinden takip edebilecek. Bu uygulamanın hem bürokrasiyi azaltması hem de süreçleri hızlandırması bekleniyor.