Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak
Sürücülerin alışık olduğu sistem tarihe karışıyor! 40 bin TL üstü zorunlu, araç değer kaybı hesaplanacak
Trafik kazalarında sürücülerin alışık olduğu eski sistem tarihe karışıyor. 1 Temmuz'dan itibaren trafik kazalarında eksper atamaları otomatik yapılacak. 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu olacak, araç değer kaybı aynı dosya içinde hesaplanacak.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 06:28