Tapu için milyonları ilgilendiren düzenleme! AK Parti harekete geçti... 2B sorunu çözüme kavuşuyor
Vasfını kaybetmesine rağmen mevzuat gereği ormanlık alan olarak görünen fakat 2B statüsünde olmayan arazilerde tapu sorununun çözümü için hazırlanan kanun teklifi ile mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek. AK Parti tarafından hazırlanan teklifin detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.02.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 07:14