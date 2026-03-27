Tapusu olanlar dikkat! Tapuda belli bir limit üstüne yeni zorunluluk getirildi

Milyonlarca mülk sahibini ve alıcıyı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yolda. 12. Yargı Paketi hazırlıkları sürerken, tapu dairelerindeki işlem süreçlerini kökten değiştirecek yeni bir "zorunluluk" kararı açıklandı. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan bu adım, belirli bir meblağın üzerindeki tüm satışlarda artık üçüncü bir tarafın denetimini şart koşuyor. Peki, bu zorunluluk hangi işlemleri kapsıyor? Kimlerin tapu randevusuna artık tek başına gitmesi mümkün olmayacak? İşte hem hukuki güvenliği hem de piyasa dengelerini etkileyecek o kararın detayları...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 14:48
Resmi makamlarca duyurulan yeni düzenleme ile gayrimenkul sektöründe güvenliğin artırılması hedefleniyor. Yüksek bedelli satışlarda devreye girecek olan bu yeni kural, tarafların hukuki haklarını koruma altına alırken işlem süreçlerine de yeni bir katman ekliyor. Hangi tutarın üzerindeki satışlarda bu kuralın uygulanacağı ve kimlerin bu sürecin bir parçası olacağı ise netleşmiş durumda.

TAPU DAİRELERİNDE YENİ MESAİ

Gayrimenkul sektöründe güvenli alışverişi sağlamak ve tarafların hak kaybını önlemek amacıyla hazırlanan yeni yargı paketi, tapu işlemlerine yeni bir soluk getiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre, artık yüksek tutarlı gayrimenkul devirlerinde profesyonel hukuk desteği almak yasal bir zorunluluk haline dönüşecek.

KRİTİK EŞİK: 30 MİLYON LİRA

Düzenlemenin en dikkat çekici noktası belirlenen maddi sınır oldu. Hazırlanan taslağa göre; 30 milyon lira ve üzerindeki tüm tapu satış işlemlerinde, hem alıcı hem de satıcı tarafın yanında bir avukat bulundurması zorunlu tutulacak. Bu sınırın altındaki işlemlerde ise mevcut prosedürler uygulanmaya devam edecek.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Bakanlığın bu hamlesindeki temel motivasyon, tarafların hukuki güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak. Özellikle yüksek meblağlı satışlarda yaşanan ihtilafların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda avukatların mesleki faaliyet alanlarının genişletilmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi de hedeflerin başında geliyor.

MESLEKİ FAALİYET VE GÜVENLİK

Avukatların görevlerini yerine getirirken hukuki süreçleri kolaylaştırması ve işlemlerin yasal zeminde daha sağlıklı yürümesi amaçlanıyor. Düzenleme, avukatların mesleki yaşamlarında hissedebilecekleri gerçek bir fayda sağlamayı hedeflerken, vatandaşların da büyük meblağlı işlemlerinde hukuki güvence altına alınmasını sağlayacak.