Tatilci bayramda sıcağı seçti

BU SENE İKİLİ BAYRAM

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayramda Antalya'da açık olan otellerde doluluk oranlarının yüzde 80 doluluk oranlarına ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kavaloğlu, "Bu sene Nevruz, Paskalya ve Ramazan olmak üzere üçlü bayram kutlayacaktık ancak İran'da yaşanan süreç nedeniyle Nevruz talepleri iptal oldu. Öyle olunca doluluklar yüzde 80'lerde sınırlı kaldı" dedi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin Antalya'ya taleplerinin yüksek olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramını ülkelerinde kutluyorlar. Ayrıca iç misafir talebi de iyi gidiyor. Henüz sezon açılmadığı için fiyatlar gayet makul seviyelerde. En büyük etkiyi ise biz Kurban Bayramı'nda alırız" ifadelerini kullandı.

