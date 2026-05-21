TBMM’den dev vergi paketi geçti! Varlık Barışı, vergi indirimi, GSS ve trafik cezaları... İşte detaylar

AK Parti'nin yeni vergi düzenlemelerini ve Varlık Barışı'nı içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yeni vergi düzenlemesiyle, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini Türkiye'ye getirenler için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı uygulanmayacak. Aynı zamanda vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı geldi. Peki yeni vergi düzenlemesinden kimler faydalanacak? Vergi indirimi hangi varlıklar için geçerli? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 09:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Ülke Türkiye, Güvenli Liman Türkiye" hedefinin altyapısını oluşturacak yeni vergi kanunu ve Varlık Barışı TBMM'de kabul edildi.

Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı getiren ve Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren söz konusu yasa ile önemli değişikliklere imza atıldı. Peki yeni düzenleme ile neler değişecek? İşte ayrıntılar...

VERGİ BORÇLARINA 72 AY TAKSİT İMKANI

Kanunla, kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.

VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2027

Yeni Varlık Barışı düzenlemesiyle, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesini teşvik edilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, hisse senedi, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Bildirim yapılan varlıkların, bildirimin ardından 2 ay içinde Türkiye'de açılacak banka veya aracı kurum hesaplarına transfer edilmesi gerekecek. Fiziki olarak getirilen varlıklar ise gümrük beyanıyla kayıt altına alınacak.

Kanun kapsamında bildirilen varlıklara ilişkin tutarlar için hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

VERGİ ORANI SIFIRA KADAR DÜŞECEK

Düzenleme kapsamında bildirilen varlıklar için başlangıçta yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasının taahhüt edilmesi halinde oran düşecek.

Buna göre;

  • 1 yıl tutulacak varlıklarda vergi oranı yüzde 4,
  • 2 yıl tutulacak varlıklarda yüzde 3,
  • 3 yıl tutulacak varlıklarda yüzde 2,
  • 4 yıl tutulacak varlıklarda yüzde 1,
  • 5 yıl tutulacak varlıklarda ise yüzde 0 olacak.

1 Ocak 2027'den sonra yapılacak bildirimlerde oranlara yarım puan ilave edilecek.

TÜRKİYE'DE OLUP KAYIT DIŞI VARLIKLAR DA KAPSAM DAHİLİNDE

Düzenleme yalnızca yurt dışındaki varlıkları değil, Türkiye'de bulunmasına rağmen şirket kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz ve menkul kıymetleri de kapsıyor.

Vergi mükellefleri, bu varlıkları da 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirerek kayıt altına alabilecek.

Bilanço esasına göre defter tutan şirketler için özel fon hesabı açılması zorunlu olacak. Bu fonlar 2 yıl boyunca işletmeden çekilemeyecek ve sadece sermayeye eklenebilecek.

ÜRETİCİYE YÜZDE 12,5 VERGİ

Kabul edilen düzenleme kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapıldı.

Sanayi sicil belgesine sahip üretim şirketleri ile zirai üretim yapan kurumların yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Bu uygulama 2027 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde geçerli olacak.

İFM İÇİN TEŞVİKLER UZATILDI

Kanunla İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki vergi avantajları da genişletildi.

Finansal kuruluşlara sağlanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca finansal faaliyet harçlarına yönelik muafiyet süresi 5 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

TEKNOGİRİŞİME YENİ DESTEKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Teknogirişim" rozetine sahip halka açık olmayan şirketler için de yeni düzenlemeler getirildi.

Buna göre belirli teknoloji girişimleri, şarta bağlı sermaye artırımı süreçlerinde Türk Ticaret Kanunu'ndaki bazı hükümlerden muaf tutulacak.

Ayrıca dijital şirket tanımına uygun girişimler, kuruluş tarihinden itibaren 3 yıl boyunca oda aidatı ve belirli TOBB ücretlerinden muaf olacak.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ MODELİ GELİYOR

Kanunla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir "nitelikli hizmet merkezi" modeli oluşturuldu.

En az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren şirket gruplarına hizmet veren ve gelirlerinin yüzde 80'ini yurt dışından elde eden şirketler bu kapsama alınacak.

Bu merkezler; finansal danışmanlık, dijital dönüşüm, veri analizi, hukuk danışmanlığı, insan kaynakları, AR-GE ve teknik destek gibi alanlarda faaliyet gösterebilecek.

TRANSİT TİCARETE YÜZDE 95 VERGİ İNDİRİMİ

Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye sokulmadan başka ülkelere satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesinden elde edilen kazançlara yönelik kurumlar vergisi indirimi yüzde 95 olarak uygulanacak.

İstanbul Finans Merkezi ve belirli endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler için bu oran yüzde 100'e kadar çıkabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VERGİ #TBMM