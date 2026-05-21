TBMM’den dev vergi paketi geçti! Varlık Barışı, vergi indirimi, GSS ve trafik cezaları... İşte detaylar

VERGİ BORÇLARINA 72 AY TAKSİT İMKANI

Kanunla, kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.