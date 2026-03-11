Trend
Tek kullanımlık plastiklere yasak geliyor! İşte mutfak, restoran ve işyerlerinde yasaklanacak ürünler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğada yüzyıllarca yok olmayan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımdan kaldırılması için düğmeye bastı. Taslağı büyük oranda tamamlanan yeni yönetmelikle 1.5 milyarlık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek. Peki mutfak, restoran ve iş yerlerinde sıklıkla kullanılan hangi ürünler yasaklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:17