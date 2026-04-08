Tekerleği her an yerinden çıkabilir! Türkiye'de 15 milyon TL'ye satılan otomobil geri çağrıldı

Otomobil devleri, Türkiye'de de yollarda olan birçok modeli, çeşitli üretim hatalarından dolayı geri çağırmaya devam ediyor. Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep ve Ford'un ardından Türkiye'de 15 milyon TL'ye satılan otomobil, cıvataları gevşeyip tekerleğin her an yerinden çıkma riski nedeniyle geri çağrıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 12:02
Dünya genelinde otomotiv devleri, çeşitli hatalar nedeniyle birçok otomobil markasını geri çağırmaya devam ediyor.

Öyle ki bu hatalar kazalara yol açabilecek bir yazılım hatalarından yangın risklerine, araçların kendiliğinden hareket etme riskinden dikiz aynası sorunlarına kadar varabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer geri çağırma ise Alman otomotiv devi Mercedes'ten geldi.

Dünyanın en önde gelen otomobil markalarından biri konumunda olan Mercedes-Benz, yakın zamanda çıkış yapan elektrikli SUV modeli G580'i bazı üretim hataları nedeniyle ABD'de yollarda bulunan 3.734 aracı geri toplamaya başladı.

Alman otomotiv devi gerekçe olarak tekerleklerin gevşeyebileceğini veya araçtan ayrılabileceğini belirtti.

Araçların orijinal fiyatı yaklaşık 160.000 dolar civarında. Otomobil Türkiye'de ise 15 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Türkiye'deki modellerin bu sorundan etkilenip etkilenmediği konusu ise henüz net değil.

Mercedes-Benz, bu tür bir geri çağırmayı daha önce de 2021 yılında EQS ve S-Class elektrikli modelleri için gerçekleştirmişti.

Bir diğer geri çağırma ise Ford'tan geldi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre Ford Motor Company, ABD'de 422 bin 613 aracını geri çağırdı.

Geri çağırmanın gerekçesi, ön cam sileceklerinin arızalanmasının görüş alanını daraltarak kaza riskini artırabilmesi olarak belirtildi.

Peugeot, Citroen, Fiat ve Jeep gibi birçok markanın üreticisi olan Stellantis de dünya genelinde yaklaşık 700 bin aracı kapsayan büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Gerekçe olarak ise benzin partikül filtresi borusu ve marş jeneratörünün birbirine temas etmesi ve bu temas nedeniyle motor bölümüne su sızması gösterildi. Firmaya göre bu durum nadir de olsa yangın riskine yol açabiliyor.

2025 yılında en çok geri çağrılan otomobiller ise şu şekilde:

7. Tesla

Tesla, neredeyse tüm Cybertruck'lar dahil olmak üzere 2025'in ilk üç çeyreğinde 662 bin 036 aracını geri çağırdı.

6. Kia
Kia, 2025'in ilk üç çeyreğinde 726 bin 708 aracını geri çağırdı. Bu gruba çeyrek milyondan fazla yakıt deposu arızası bildiren K5 de dahil.

5. Honda
Honda, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde 891 bin 653 aracını geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar arasında, 2023-2025 yılları arasında üretilen ve kazalara yol açabilecek bir yazılım hatası bulunan çeyrek milyondan fazla Accord Hybrid de bulunuyor.

4. General Motors

General Motors 2025'in ilk üç çeyreğinde 967 bin 380 aracını geri çağırdı. Geri çağırmalar arasında Cadillac Escalade'ler; Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe modelleri; ve GMC Sierra ile Yukon modelleri yer alıyor.

3. Stellantis

Stellantis, 2025'in ilk üç çeyreğinde 1 milyon 439 bin 074 aracı geri çağırdı. Geri çağırmalar arasında Jeep Wranglers ve Chrysler Pacificas da var.

2. Toyota

Toyota, 2025'in ilk üç çeyreğinde 1 milyon 446 bin 500 aracı geri çağırdı. Geri çağırmaların çoğu, aralarında Lexus'un da olduğu yedek park yardım kameralarını içeren bir yazılım sorunundan kaynaklandı.

1. Ford

Ford, listedeki diğer tüm markaların toplamından daha fazla geri çağırma vakası bildirdi ve 2025 yılının ilk üç çeyreğinde 9 milyon 420 bin 920 araçta sorun tespit etti. Geri çağırmalar, araçların kendiliğinden hareket etme riskini, geri görüş kamerasını ve dikiz aynası sorunlarını kapsıyordu. Lincoln ve Mustang araçları da bu geri çağırmalara dahildi.