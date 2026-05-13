TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?
TL'nin cazip faiz karı vermesi yatırımcının döviz talebini baskıladı. Politika faizleri, Merkez Bankası'nın son iki toplantısında da yüzde 37'de sabit kaldı. Piyasalarda fonlama faizi ise yüzde 40'dan devam etti. Ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nı destekleme adımlarıyla mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerindeki seyrini koruyor. 14 Mayıs günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'ndaki hedefler faiz kararlarının da yönünü belirleyecek.
Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 10:23