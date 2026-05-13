Trend Galeri Trend Ekonomi TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

TL'nin cazip faiz karı vermesi yatırımcının döviz talebini baskıladı. Politika faizleri, Merkez Bankası'nın son iki toplantısında da yüzde 37'de sabit kaldı. Piyasalarda fonlama faizi ise yüzde 40'dan devam etti. Ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nı destekleme adımlarıyla mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerindeki seyrini koruyor. 14 Mayıs günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'ndaki hedefler faiz kararlarının da yönünü belirleyecek.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 10:23
TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

Türk Lirası mevduat faizleri yatırımcı tarafında talep görmeye devam ediyor. Mevduat faizleri yüzde 40 seviyelerini aşarken 1 milyon liranın aylık getirisi de arttı. Yarın açıklanacak Enflasyon Raporu mevduat faizlerinin seyrini de belirleyecek.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

MERKEZ BANKASI YARIN ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AÇIKLAYACAK

Enflasyon beklentileri son olarak 12 Şubat tarihinde yapılan enflasyon raporunda güncellendi. Merkez Bankası açıklamasında şu açıklamalara yer vermişti:

  • Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2026 yıl sonunda yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında; 2027 yıl sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
  • Enflasyonun 2028 yıl sonunda tek haneli seviyelere geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında istikrar kazanacağı öngörülmektedir.
  • Ara hedefler 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunurken, 2028 yılı için yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

Yarın kamuoyuna duyurulacak olan enflasyon raporunda enflasyon beklentilerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerinde aylık enflasyon oranını yüzde 4,18 şeklinde açıkladı.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

Yıllık enflasyon ise %32,37 oldu. Bir sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da yapılacak.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

TAHVİL FAİZLERİ NE DURUMDA?

Öte yandan devlet tahvil faizleri de yükseldi. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 42,06 düzeyinde seyrederken 5 yıllık tahvil faizleri yüzde 38,09, 10 yıllıklar ise yüzde 34,30.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Bankaların müşterilerine uyguladığı mevduat faizi oranları yüzde 14-yüzde 45 seviyelerinde hareket ediyor. Özel bir bankada yüzde 45 faizle 1 milyon liranın getirisi 33 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?
Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizi oranları
24 Nisan 2026 haftası
1 aya kadar vadeli: %46,33
3 aya kadar vadeli: %48,64
6 aya kadar vadeli: %44,74
1 yıla kadar vadeli: 39,26
TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

GÜNCEL MEVDUAT FAİZLERİ
AKBANK

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

GARANTİ

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

ING

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33
Vade Sonu Bakiye: 1.033.066,33 TL

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL

TL cazibesini koruyor! 30 bin TL net kar: 1.000.000 liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI