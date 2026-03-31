TL mevduat faizi 2 ayın zirvesinde: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

TL mevduat faizleri Merkez Bankası tarafından Orta Doğu'da başlayan savaş sonrası atılan adımlarla 2 ayın zirvesine çıktı. Bankalar mevduat faizi oranlarını yüzde 44'ün üzerine taşıdı. ABD-İsrail İran savaşının başlamasının ardından Merkez Bankası peş peşe önemli adımlar attı. Bir haftalık repo ihale faizlerine ara verilirken fonlama faizi yüzde 40 bandına yükseldi. Bankaların mevduat faizlerine uyguladıkları oranlar da değişti. Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 08:53
Mevduat faizleri TL'yi destekleyici adımların atılmasının ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Bankalarda faiz oranları yüzde 44 bandını aştı. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Gösterge faizi olan TLREF 18 Mart tarihinde 39,9944 oldu. Merkez Bankası verilerine göre, yüzde 42-43 olarak görülen merkez bankasınca bankalara uygulanan mevduat faizi oranları mart ayı itibari ile yüzde 44 bandına çıktı.

Merkez Bankası 12 Mart toplantısında küresel gelişmelerle bağlantılı olarak faizleri pas geçmeyi tercih etti. Bankanın metninde enerji fiyatları vurgusu dikkat çekti. Yükselen tahvil faizleri sonrası Merkez Bankası'nın 22 Nisan toplantısında faiz artırabileceği yorumları yapıldı.

1 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Yüzde 44 faiz veren özel bir bankada 1 milyon liranın net kazançı 32.320,15 TL olurken vade sonu tutarı 1.032.320,15 TL şeklnde hesaplanıyor.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZLERİ

Vakıf Katılım

  • Kâr Payı Oranı: %44
  • Net Kazanç: 32.320,15 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Fibabanka

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 31.574,49 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 31.574,49 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: %42,5
  • Net Kazanç: 31.201,85 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
ING

  • Faiz Oranı: %40
  • Net Kazanç: 29.340,63 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
İş Bankası

  • Faiz Oranı: %37,5
  • Net Kazanç: 27.123,29 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
92 Günlük (3 Aylık) Vade Getirileri

Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 93.488,47 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.093.488,47 TL
Kuveyt Türk

  • Kâr Payı Oranı: %41,07
  • Net Kazanç: 85.403,1 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.085.403,1 TL
İş Bankası

  • Faiz Oranı: %38
  • Net Kazanç: 79.019,18 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.079.019,18 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: %36,75
  • Net Kazanç: 79.381,45 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.079.381,45 TL
ING

  • Faiz Oranı: %23
  • Net Kazanç: 48.976,54 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.048.976,54 TL