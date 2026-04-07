TOKİ 45 ilde 353 arsayı satışa çıkarıyor: Peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları ilgilendiren yeni arsa satışını duyurdu. 45 ilde toplam 353 arsa, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt istasyonu, depolama alanı ve sosyal tesis gibi farklı kullanım alanlarına uygun olarak yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Bu çeşitlilik, hem bireysel hem de kurumsal alıcılar için önemli fırsatlar yaratıyor. Toplam büyüklüğü 4 milyon 275 bin metrekareyi bulan arsaların muhammen bedeli ise 17,25 milyar TL olarak belirlendi. ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ TOKİ, yatırımcılar için çeşitli ödeme avantajları sunuyor: %25 peşinat ile 48 aya kadar vade Peşin ödemelerde %15 indirim MÜZAYEDE DETAYLARI Arsa satışları, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde saat 10.30'da iki merkezde eş zamanlı gerçekleştirilecek: Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Yatırımcılar ayrıca çevrim içi teklif sistemi üzerinden de ihaleye katılabilecek. HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun ve Trabzon gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı noktalarındaki arsalar da satışa dahil. Detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi, açık artırma platformu ve 444 84 34 numaralı çağrı hattından ulaşmak mümkün. TOKİ'nin bu geniş kapsamlı arsa satışı, farklı sektörlerde yatırım yapmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.