TOKİ 45 ilde 353 arsayı satışa çıkarıyor: Peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 45 ildeki 353 arsayı 16-17 Nisan 2026'da açık artırmayla satışa çıkarıyor. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 16:49
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları ilgilendiren yeni arsa satışını duyurdu.

45 ilde toplam 353 arsa, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt istasyonu, depolama alanı ve sosyal tesis gibi farklı kullanım alanlarına uygun olarak yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Bu çeşitlilik, hem bireysel hem de kurumsal alıcılar için önemli fırsatlar yaratıyor.

Toplam büyüklüğü 4 milyon 275 bin metrekareyi bulan arsaların muhammen bedeli ise 17,25 milyar TL olarak belirlendi.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOKİ, yatırımcılar için çeşitli ödeme avantajları sunuyor:

  • %25 peşinat ile 48 aya kadar vade
  • Peşin ödemelerde %15 indirim
MÜZAYEDE DETAYLARI

Arsa satışları, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde saat 10.30'da iki merkezde eş zamanlı gerçekleştirilecek:

  • Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri
  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası
Yatırımcılar ayrıca çevrim içi teklif sistemi üzerinden de ihaleye katılabilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun ve Trabzon gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı noktalarındaki arsalar da satışa dahil.

Detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi, açık artırma platformu ve 444 84 34 numaralı çağrı hattından ulaşmak mümkün.

TOKİ'nin bu geniş kapsamlı arsa satışı, farklı sektörlerde yatırım yapmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.