TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.