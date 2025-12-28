Trend Galeri Trend Ekonomi TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek. Konutlar ne zaman teslim edilecek? İlk kuralar hangi ilde yapılacak? İşte merak edilenler...

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:45
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kuralar yarın başlayıp 27 Şubat'a kadar sürecek. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

İLK KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, yarın başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ! Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar yarın çekilecek: İşte detaylar...

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.