TOKİ KURA TAKVİMİ 2026! Yüzyılın Konut Projesi için yeni tarihler belli oldu: Kura çekimi hangi illerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için yeni kura programını açıkladı. Bu hafta hangi ilerde kura çekimi yapılacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:33