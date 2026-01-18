Trend Galeri Trend Ekonomi TOKİ KURA TAKVİMİ 2026! Yüzyılın Konut Projesi için yeni tarihler belli oldu: Kura çekimi hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için yeni kura programını açıkladı. Bu hafta hangi ilerde kura çekimi yapılacak? İşte tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftada hangi illerde kura çekimi yapılacağını açıkladı.

760 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, bugün Erzincan'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

'45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaştı. Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.

TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

  • 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790
  • 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392
  • 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601
  • 3 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904
  • 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973
  • 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.