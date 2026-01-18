TOKİ KURA TAKVİMİ 2026! Yüzyılın Konut Projesi için yeni tarihler belli oldu: Kura çekimi hangi illerde yapılacak?

'45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaştı. Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.