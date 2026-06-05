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TOKİ'den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından dün Açık Satış Kampanyası'nı duyuran TOKİ'den kurasız şartsız yeni kampanya geldi. TOKİ aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 45 ilde 345 arsanın 48 ay vadeyle satışa sunulacağını duyurdu. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.06.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 12:06
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 45 ilde bulunan 343 arsayı 24-25 Haziran tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağını duyurdu. Arsalar için sunulan farklı ödeme seçenekleri ve vade imkanları dikkat çekti.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

TOKİ 343 ARSA İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kurum mülkiyetinde bulunan 343 arsanın satışı için açık artırma düzenlenecek.

Söz konusu arsaların konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama ve sosyal tesis alanı gibi farklı niteliklerde olduğu belirtildi.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

ÖDEME SEÇENEKLERİ AÇIKLANDI

Arsaların satışında alıcılara farklı ödeme alternatifleri sunulacak.

Buna göre vatandaşlar:

  • Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade
  • Yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade

seçenekleriyle arsa sahibi olabilecek.

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TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme ile satılacak, peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Açık artırmaya çıkarılacak arsaların bulunduğu iller arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa'nın da yer aldığı toplam 45 il bulunuyor.

Satışa sunulacak iller arasında ayrıca Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ gibi şehirler de yer alıyor.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

AÇIK ARTIRMA HANGİ TARİHTE?

Açık artırmaların 24-25 Haziran tarihlerinde saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda gerçekleştirileceği belirtildi.

İhaleye katılımlar hem fiziki ortamda hem de internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

DETAYLARA RESMİ KANALLARDAN ULAŞILACAK

TOKİ, satışa ilişkin tüm detayların "www.toki.gov.tr" ve "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden takip edilebileceğini, ayrıca 444 84 34 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini duyurdu.

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak

İşte TOKİ'nin satışa çıkaracağı il il 343 arsa:

TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ’den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOKİ #İSTANBUL #ANKARA