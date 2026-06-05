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TOKİ'den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
TOKİ'den kurasız şartsız yeni kampanya! İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde 343 arsa 48 ay vadeyle satılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından dün Açık Satış Kampanyası'nı duyuran TOKİ'den kurasız şartsız yeni kampanya geldi. TOKİ aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 45 ilde 345 arsanın 48 ay vadeyle satışa sunulacağını duyurdu. İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 12:06